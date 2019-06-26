Состоится или нет? Над концертом Rammstein в Эстонии повисли вопросительные знаки...

Тем не менее, над концертом группы Rammstein, которые выступала в Эстонии уже четыре раза, повисло несколько вопросительных знаков.

Агентство Live Nation Estonia, которые нередко привозят в Эстонию звезд мировой величины, опубликовало на своей Facebook-страничке видео, опубликованное группой, но никакой новой информации не опубликовала.

Агентство EU Concerts Live также создало в Facebook страницу мероприятия, согласно которой концерт состоится 1 марта. В то же время, согласно Rammstein указывает в качестве концертной площадки Таллиннское певческое поле, а это означает, что концерт состоится на открытом воздухе... Наверное, ни для кого не секрет, что 1 марта в Таллинне, как правило, стоит холодная погода. Иными словами, какую бы жару не устроила группа на сцене, зрителям придется несладко.

Сейчас, однако, выяснилось, что в качестве дня для проведения концертов группы в других городах, таких как Варшава, Орхаус, Гетеборг и других, также указано 1 марта. Скорее всего, 1 марта группа начинает свое турне и точные даты концерта в Таллинне и других городах будут определены позже.

Портал Elu24 обратился к агентству Live Nation Estonia, где заявили, что EU Concerts Live - это мошенники, а не организатор концертов.