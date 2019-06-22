Пять знаков Зодиака, которые обожают делать больно людям

В современном мире очень много «энергетических вампиров». Это люди, которые получают удовольствие и силы от того, что доставляют неприятности другим людям. Определить такого человека очень трудно, пишет Zen.yandex.
Стрелец
Не нужно ввязываться со Стрельцами в конфликт, так как вы всё равно не сможете победить. Самым лучшим вариантом будет игнорирование такого человека. Он сначала станет для вас лучшим другом, а потом использует, и когда вы станете ему не нужны, исчезнет. Хотя у Стрельцов и есть грань, они не станут использовать хороших людей, но если вы с ним поссоритесь, то тогда это не составит для него большого труда.
Козерог
Это очень трудолюбивые люди, они привыкли добиваться всего непосильным трудом. Именно из-за этого они презирают людей, которым всё достается просто так. Они не упустят шанса, чтобы оболгать этого человека, так как считают это несправедливостью. Козероги всегда привыкли добиваться расположения людей, поэтому если им мешать, то они унизят этого человека в его же компании.
Такие люди просто мастерски могут портить чужие жизни, а когда все будет плохо, именно Козерог будет подбадривать и успокаивать.
Близнецы
В отношениях Близнецы совершают множество гадостей, после чего просят прощения у своих вторых половинок. Но не стоит их прощать, так как они продолжат портить жизнь и дальше. Это будет повторяться снова и снова. Они не знают, что такое чувство ответственности и долга.
Лев
Львы знают, как правильно мстить. Поэтому не удивляйтесь, если они нанесут удар в самый неожиданный момент, эти люди умеют ждать и всегда будут помнить обиду. Такие люди никогда не прощают навсегда, они очень долго будут припоминать вам ваши прошлые ошибки и неудачи. А если у них представится возможность сделать вашу жизнь хуже, не сомневайтесь, они воспользуются этим шансом.
Скорпион
Именно таких людей называют «энергетическими вампирами», так как страдания людей наполняют их энергией. Самое любимое их занятие - плетение интриг, они создают ситуацию, а потом наблюдают со стороны. Это их сущность, даже не пытайтесь поменять этих людей в лучшую сторону - не удастся.
Среди тех, кто не вошел в сегодняшний список, можно отметить еще несколько знаков, который любят наблюдать за страданиями других. К ним относятся Рыбы, Раки и Девы. Эти люди тоже умеют мстить.