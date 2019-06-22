Пять знаков Зодиака, которые обожают делать больно людям

Сегодня вы узнаете, кто из знакоd Зодиака в большинстве случаев является «энергетическим вампиром». Везде есть люди, которые получают удовольствия от чужих бед, но именно эта пятерка делает это преднамеренно.

Стрелец

С виду они очень приветливые и дружелюбные, но это всего лишь маска. На самом деле Стрельцы никогда не упустят возможность использовать человека, они очень хорошо умеют манипулировать людьми. Люди для него это материал для достижения своих личных целей. Не стоит потакать ему или пытаться бороться, лучше просто забыть про него.

Не нужно ввязываться со Стрельцами в конфликт, так как вы всё равно не сможете победить. Самым лучшим вариантом будет игнорирование такого человека. Он сначала станет для вас лучшим другом, а потом использует, и когда вы станете ему не нужны, исчезнет. Хотя у Стрельцов и есть грань, они не станут использовать хороших людей, но если вы с ним поссоритесь, то тогда это не составит для него большого труда.

Козерог

Это одни из самых завистливых людей, именно их называют сплетниками и обманщиками. Такие люди любят распространять различные гадости про других. Если Козерог является вашим врагом, то вам крупно не повезло.

Это очень трудолюбивые люди, они привыкли добиваться всего непосильным трудом. Именно из-за этого они презирают людей, которым всё достается просто так. Они не упустят шанса, чтобы оболгать этого человека, так как считают это несправедливостью. Козероги всегда привыкли добиваться расположения людей, поэтому если им мешать, то они унизят этого человека в его же компании.

Такие люди просто мастерски могут портить чужие жизни, а когда все будет плохо, именно Козерог будет подбадривать и успокаивать.

Близнецы

Близнецы славятся своим непостоянством, различные гадости они совершают неосознанно. Это касается самого близкого окружения этих людей, а всё потому, что они не хотят меняться в лучшую сторону. Даже самая сильная любовь у них может быстро закончиться.

В отношениях Близнецы совершают множество гадостей, после чего просят прощения у своих вторых половинок. Но не стоит их прощать, так как они продолжат портить жизнь и дальше. Это будет повторяться снова и снова. Они не знают, что такое чувство ответственности и долга.

Лев

Представители этого знака Зодиака просто обожают портить жизнь тем, кто перешел им дорогу. При этом мстить они умеют очень изящно. Если их вывести из себя, то мало не покажется. Так же они очень часто выходят из себя просто из чувства зависти. Если у другого человека всё хорошо, то он сразу становится их врагом. У них очень сильно развито стремление к получению славы и всеобщему признанию.

Львы знают, как правильно мстить. Поэтому не удивляйтесь, если они нанесут удар в самый неожиданный момент, эти люди умеют ждать и всегда будут помнить обиду. Такие люди никогда не прощают навсегда, они очень долго будут припоминать вам ваши прошлые ошибки и неудачи. А если у них представится возможность сделать вашу жизнь хуже, не сомневайтесь, они воспользуются этим шансом.

Скорпион

Это самые гадкие люди из всех представленных. Они просто портят людям жизнь, без особой на то причины. Просто им доставляет удовольствие, если кто-то страдает. Даже если их раскроют, то они найдут множество причин в свое оправдание, но никогда не признают своей вины.

Именно таких людей называют «энергетическими вампирами», так как страдания людей наполняют их энергией. Самое любимое их занятие - плетение интриг, они создают ситуацию, а потом наблюдают со стороны. Это их сущность, даже не пытайтесь поменять этих людей в лучшую сторону - не удастся.