Вот это орешек! 33-летняя модель сверкнула голыми ягодицами
Сексуальная фитнес-модель Ана Чери, количество подписчиков которой в Instagram перевалило за 12 миллионов, решила порадовать поклонников особенно откровенным кадром.
В своем Instagram она опубилковала фото, с помощью которого прорекламировала бренд купальников. При этом Ана не упустила очередной возможности показать миру свои сочные прелести и идеальную фигуру.
За день снимок набрал почти 400 000 лайков, а восторженные фанаты засыпали Ану хвалебными комментариями.