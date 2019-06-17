Пн, 17.06.2019
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  • Вот это орешек! 33-летняя модель сверкнула голыми ягодицами

Вот это орешек! 33-летняя модель сверкнула голыми ягодицами
ФОТО!

Modell Ana Cheri 2015. aastal.

ФОТО: Scanpix / AFP

Сексуальная фитнес-модель Ана Чери, количество подписчиков которой в Instagram перевалило за 12 миллионов, решила порадовать поклонников особенно откровенным кадром. 

В своем Instagram она опубилковала фото, с помощью которого прорекламировала бренд купальников. При этом Ана не упустила очередной возможности показать миру свои сочные прелести и идеальную фигуру.

За день снимок набрал почти 400 000 лайков, а восторженные фанаты засыпали Ану хвалебными комментариями. 

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