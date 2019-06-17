«Прекрасно всё!»: Сергей Лазарев показал свой вариант пляжного фото

36-летний Сергей Лазарев посмеялся над традицией выкладывать яркие и красивые снимки во время отдыха у моря. Он показал поклонникам свой вариант пляжного фото — радикально отличающийся от большинства.

Сейчас певец отдыхает в США. На снимке, которым Лазарев поделился с фанатами,изображен пляж, усыпанный водорослями. По берегу бродят чайки, само море темное и неспокойное. Судя по облакам, надвигается гроза. Двое мужчин фотографируются у полосы прибоя.

Сам Сергей стоит на переднем плане в одних шортах. Его глаза прикрыты темными очками.

«На этой фотографии прекрасно всё! И погода, и парочка на фоне (что конкретно, интересно, они фотографируют), и прозрачность океана, и чистота пляжа! Единственное, на этой фото неудачно вышел я!» — пошутил Лазарев в Instagram.

Сергей Лазарев ФОТО: Instagram

Одним из первых юмор оценил друг певца Влад Топалов. Он оставил в комментариях множество смеющихся смайлов. Другие подписчики тоже были в восторге от фото.