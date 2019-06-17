Пн, 17.06.2019
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В красном наряде и с вызывающим макияжем: поклонники обсуждают яркий образ Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Поклонники в восторге от эффектного образа примадонны.

Несмотря на то, что в последние годы Алла Пугачева стала довольно активным пользователем социальных сетей, она по-прежнему довольно редко делится с поклонниками кадрами, на которых позирует сама. Зачастую примадонна предпочитает показывать подписчикам снимки своих друзей, коллег, видео с детьми или архивные кадры. Впрочем, порой Алла все же радует фанатом редкими селфи. 

Так, буквально на днях Пугачева опубликовала фото, на котором позирует в красном наряде, стильных очках и с вызывающим макияжем. Поклонники пришли в восторг, едва увидели это фото и тут же начали оставлять комментарии. 

 Алла Борисовна, глаз не оторвать!

Наша любимая! Как же Вы красивы, невозможно описать словами!

Вам так идет красный цвет. Красотка!

Свой восхищение Алле также выразили звездные коллеги, среди которых Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Яна Рудковская.

Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

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