В красном наряде и с вызывающим макияжем: поклонники обсуждают яркий образ Аллы Пугачевой

Несмотря на то, что в последние годы Алла Пугачева стала довольно активным пользователем социальных сетей, она по-прежнему довольно редко делится с поклонниками кадрами, на которых позирует сама. Зачастую примадонна предпочитает показывать подписчикам снимки своих друзей, коллег, видео с детьми или архивные кадры. Впрочем, порой Алла все же радует фанатом редкими селфи.