Астролог Павел Глоба: какие знаки Зодиака ждут глобальные перемены во второй половине июня?

Глоба поспешил предостеречь Раков от излишней болтливости, посоветовав научиться твердо говорить людям «нет» в случае необходимости. Ведь многие в окружении просто пользуются их добротой. Также болтливость может нарушить все намеченные Раками планы, поэтому стоит контролировать каждой слово.

К середине и концу июня 2019 года Рыб ожидает множество приятных моментов и долгожданных встреч. Однако для достижения важных целей астролог посоветовал в любых делах поддерживать порядок, иначе есть риск все потерять, не настроившись на правильный ритм. Глоба также подчеркнул, что от какой-либо мести стоит воздержаться.