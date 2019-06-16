Астролог Павел Глоба: какие знаки Зодиака ждут глобальные перемены во второй половине июня?

Павел Глоба дал советы трем знакам Зодиака, чтобы притянуть в свою жизнь больше позитива, радости, а также избежать возможных неприятностей, пишет Topnews.
Гуру астрологии Павел Глоба уточнил зодиакальный прогноз на конец июня 2019 года. И оказалось, что есть три знака, которым нужно прислушаться к советам Глобы, чтобы притянуть в свою жизнь больше позитива, радости. Этими знакам Зодиака являются Раки, Рыбы и Водолеи.
Глоба поспешил предостеречь Раков от излишней болтливости, посоветовав научиться твердо говорить людям «нет» в случае необходимости. Ведь многие в окружении просто пользуются их добротой. Также болтливость может нарушить все намеченные Раками планы, поэтому стоит контролировать каждой слово.
К середине и концу июня 2019 года Рыб ожидает множество приятных моментов и долгожданных встреч. Однако для достижения важных целей астролог посоветовал в любых делах поддерживать порядок, иначе есть риск все потерять, не настроившись на правильный ритм. Глоба также подчеркнул, что от какой-либо мести стоит воздержаться.
Рожденным под знаком Водолея Глоба советует оставаться в состоянии спокойствия. Ведь проблемы найдут свое решение, и черная полоса сменится белой, а вот нервные клетки уже не восстановить. Эксперт заверил также, что только внутренняя вера в себя поможет Водолеям справиться с любыми сложными вопросами.