«Больше нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев раскрыл тайну своей «свадьбы»

После бурного резонанса, который наделала в СМИ и социальных сетях фотография, где артист запечатлен в костюме жениха рядом с девушкой в платье невесты, выяснилось, что кадр является не более чем частью съемочного процесса рекламы.

«Больше нет смысла скрывать ... Я наконец-то решился и очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики!» - заявил Лазарев.

"Свадьба" Сергея Лазарева Instagram

Выяснилось, что певец стал лицом рекламной компании, а его «невестой» является актриса, сыгравшая роль консультанта салона продажи автомобилей.

В своем ролике Лазарев анонсировал розыгрыш множества призов и озвучит другие детали акции. Примечательно, что через непродолжительное время артист удалил ролик из Instagram, но «свадебные» кадры успели разойтись по Сети.