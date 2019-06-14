Пт, 14.06.2019
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  • «Больше нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев раскрыл тайну своей «свадьбы»

«Больше нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев раскрыл тайну своей «свадьбы»

Сергей Лазарев на Евровидении-2019, Россия.

ФОТО: Sebastian Scheiner / AP

Выяснились подробности скандальных кадров, на котором Лазарев позирует в костюме жениха с девушкой в платье невесты, рассказывает Topnews.

История с «тайной свадьбой» российского певца Сергея Лазарева получила довольно банальное продолжение.

После бурного резонанса, который наделала в СМИ и социальных сетях фотография, где артист запечатлен в костюме жениха рядом с девушкой в платье невесты, выяснилось, что кадр является не более чем частью съемочного процесса рекламы.

«Больше нет смысла скрывать ... Я наконец-то решился и очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики!» - заявил Лазарев.

"Свадьба" Сергея Лазарева

Instagram

Выяснилось, что певец стал лицом рекламной компании, а его «невестой» является актриса, сыгравшая роль консультанта салона продажи автомобилей.

В своем ролике Лазарев анонсировал розыгрыш множества призов и озвучит другие детали акции. Примечательно, что через непродолжительное время артист удалил ролик из Instagram, но «свадебные» кадры успели разойтись по Сети.

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