Ср, 12.06.2019
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  • Кикимора...? Сильвия Ильвес поделилась в Instagram странным снимком

Кикимора...? Сильвия Ильвес поделилась в Instagram странным снимком

Сильвия Ильвес

ФОТО: Instagram

26-летняя эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес, которая недавно сообщила о расставании со своим женихом и отцом ее четвертого ребенка, опубликовала архивный снимок в Instagram. 

В Instagram женщины появилось фото, на котором она позирует с ребенком на руках, а ее высокая прическа раскрашена разными цветами.

«Какие воспоминания! Фото сделано примерно 8 лет назад», - поясняет Сильвия в комментарии и добавляет, что на фото она держит на руках своего первого сына Стефана. 

Судя по прическе Сильвии, фото было сделано на певческом празднике панк-музыки, а самой Сильвии на этом снимке всего 18 лет. 

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