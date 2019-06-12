Кикимора...? Сильвия Ильвес поделилась в Instagram странным снимком

26-летняя эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес, которая недавно сообщила о расставании со своим женихом и отцом ее четвертого ребенка, опубликовала архивный снимок в Instagram.
В Instagram женщины появилось фото, на котором она позирует с ребенком на руках, а ее высокая прическа раскрашена разными цветами.
«Какие воспоминания! Фото сделано примерно 8 лет назад», - поясняет Сильвия в комментарии и добавляет, что на фото она держит на руках своего первого сына Стефана.
Судя по прическе Сильвии, фото было сделано на певческом празднике панк-музыки, а самой Сильвии на этом снимке всего 18 лет.