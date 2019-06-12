Кикимора...? Сильвия Ильвес поделилась в Instagram странным снимком

В Instagram женщины появилось фото, на котором она позирует с ребенком на руках, а ее высокая прическа раскрашена разными цветами.

«Какие воспоминания! Фото сделано примерно 8 лет назад», - поясняет Сильвия в комментарии и добавляет, что на фото она держит на руках своего первого сына Стефана.