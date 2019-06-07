55-летняя Лолита Милявская показала себя в купальнике

Певица отметила, что все снимаются в купальниках, и ей тоже захотелось. «Сайз+», — заявила артистка и показала верх купальник.

Затем она сняла на камеру своего супруга в плавках, добавив: «Это сайз минус». В комментариях фолловеры оценили смелость Лолиты, заявив, что не всем обязательно быть «худышками».