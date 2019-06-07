55-летняя Лолита Милявская показала себя в купальнике

В своем профиле певица разместила ролик, снятый во время совместного отдыха с мужем на пляже.
Певица отметила, что все снимаются в купальниках, и ей тоже захотелось. «Сайз+», — заявила артистка и показала верх купальник.
Затем она сняла на камеру своего супруга в плавках, добавив: «Это сайз минус». В комментариях фолловеры оценили смелость Лолиты, заявив, что не всем обязательно быть «худышками».
«Ты самая-самая», — восхитилась Лера Кудрявцева. «Вы шикарная женщина», «Вы такая настоящая», «Люблю вас за простоту и человечность», — такие приятные слова оставили под постом Лолиты. Одна из подписчиц даже спросила совета: «Как потерять страх своего тела и презрительных взглядов людей?». «Не обращайте внимание», — лаконично ответила певица.