Чт, 6.06.2019
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  • «Всем народом»: Мать Тимати объявила конкурс на имя для будущего наследника сына

«Всем народом»: Мать Тимати объявила конкурс на имя для будущего наследника сына

Тимати и Анастасия Решетова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Симона Юнусова, мать российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, объявила всенародный конкурс, на лучшее имя для наследника сына. Условие одно — имя должно удачно сочетаться с отчеством и фамилией, пишет Пятый Канал.

Представительница известной бизнес-музыкальной семьи разместила конкурсное предложение в своем Instagram. Предложения подписчиков, да и всех желающих поучаствовать в конкурсе, уверена Симона, очень поможет молодым родителям.

Какая награда ждет победителя конкурса на лучшее имя для наследника Тимати, не говорится.

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