«Всем народом»: Мать Тимати объявила конкурс на имя для будущего наследника сына

Симона Юнусова, мать российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, объявила всенародный конкурс, на лучшее имя для наследника сына. Условие одно — имя должно удачно сочетаться с отчеством и фамилией, пишет Пятый Канал.