«Всем народом»: Мать Тимати объявила конкурс на имя для будущего наследника сына

Симона Юнусова, мать российского рэп-исполнителя Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, объявила всенародный конкурс, на лучшее имя для наследника сына. Условие одно — имя должно удачно сочетаться с отчеством и фамилией, пишет Пятый Канал.
Представительница известной бизнес-музыкальной семьи разместила конкурсное предложение в своем Instagram. Предложения подписчиков, да и всех желающих поучаствовать в конкурсе, уверена Симона, очень поможет молодым родителям.
«Мальчик, или девочка?» По моим прогнозам этот вопрос будет занимать паблики и умы всего прогрессивного человечества приблизительно до конца недели. 🙈 А теперь объявляю конкурс на лучшее женское и мужское имя. Вы очень поможете молодым родителям, только чур не забывать, что оно должно сочетаться с фамилией и отчеством. 😉 Поехалиииии!!!🤝❤️
Какая награда ждет победителя конкурса на лучшее имя для наследника Тимати, не говорится.