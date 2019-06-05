Названы мировые авиаперевозчики с самой вкусной едой на борту

Возглавил список узбекский перевозчик Uzbekistan Havo Yullary. На второй позиции рейтинга оказалась азербайджанская Azerbaijan Hava Yollary. В тройку лучших авиакомпаний вошла также Turkish Airlines, пишет "Туту".

Uzbekistan Havo Yullary, Узбекистан

Большие порции, вкусная и разнообразная еда, есть алкоголь и выбор напитков.

Azerbaijan Hava Yollary, Азербайджан

Среди преимуществ – много вкусной еды, подача красного и белого вина с добавкой.

Turkish Airlines, Турция

Пассажиры характеризуют кухню на борту самолетов, как "по-арабски вкусно и сытно". Также подают алкоголь.

Lufthansa, Германия

Пассажирам нравится, что кормят вкусной едой, наливают пиво и вино, а также подают металлические приборы. Но есть и минусы – нельзя выбрать блюда на рейсах малой и средней дальности.

Air Astana, Казахстан

Среди положительных отзывов – много вкусной еды, можно выбрать алкоголь, дают сладости.

Georgian Airways, Грузия

На борту подают вкусную и сытную еду с национальным колоритом, а также наливают вино и чачу.