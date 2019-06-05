Названы мировые авиаперевозчики с самой вкусной едой на борту

На основе отзывов пассажиров эксперты составили рейтинг ТОП 10 иностранных авиакомпаний, которые кормят туристов вкуснее и сытнее всего, пишет Сегодня.
Возглавил список узбекский перевозчик Uzbekistan Havo Yullary. На второй позиции рейтинга оказалась азербайджанская Azerbaijan Hava Yollary. В тройку лучших авиакомпаний вошла также Turkish Airlines, пишет "Туту".
Uzbekistan Havo Yullary, Узбекистан
Большие порции, вкусная и разнообразная еда, есть алкоголь и выбор напитков.
Azerbaijan Hava Yollary, Азербайджан
Среди преимуществ – много вкусной еды, подача красного и белого вина с добавкой.
Turkish Airlines, Турция
Пассажиры характеризуют кухню на борту самолетов, как "по-арабски вкусно и сытно". Также подают алкоголь.
Lufthansa, Германия
Пассажирам нравится, что кормят вкусной едой, наливают пиво и вино, а также подают металлические приборы. Но есть и минусы – нельзя выбрать блюда на рейсах малой и средней дальности.
Air Astana, Казахстан
Среди положительных отзывов – много вкусной еды, можно выбрать алкоголь, дают сладости.
Georgian Airways, Грузия
На борту подают вкусную и сытную еду с национальным колоритом, а также наливают вино и чачу.
Среди лидеров по кухне на борту самолета также числится греческий Ellinair, таджикский Somon Air, греческий Aegean Airlines и молдовский Air Moldova.