Пн, 3.06.2019
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  • Горячо! Настя Каменских позирует на пляже в леопардовом купальнике

Горячо! Настя Каменских позирует на пляже в леопардовом купальнике

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Популярная певица подчеркнула аппетитные формы во время медового месяца.

За время медового месяца Настя Каменских и Потап опубликовали немало совместных фото, которые с восторгом восприняли их поклонники. Горячие кадры сделанные на пляже, эффектные снимки с яхты и романтичные, сделанные на закате... Однако ничуть не меньше, нежели фотографии новоиспеченных супругов вместе, подписчиков интересовали сексуальные кадры Каменских в бикини, а тоже хватало!

Практически каждый день Настя демонстрироовала свои аппетитные формы в самых разнооьбразных бикини, подчеркивающих все достоинства ее фигуры. А напоследок, накануне отьезда Каменских позировала в дерзком лепародовом купальнике, в котором выглядела очень соблазнительно. Эх, повезло Потапу...

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

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