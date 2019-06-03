Горячо! Настя Каменских позирует на пляже в леопардовом купальнике

Популярная певица подчеркнула аппетитные формы во время медового месяца.
За время медового месяца Настя Каменских и Потап опубликовали немало совместных фото, которые с восторгом восприняли их поклонники. Горячие кадры сделанные на пляже, эффектные снимки с яхты и романтичные, сделанные на закате... Однако ничуть не меньше, нежели фотографии новоиспеченных супругов вместе, подписчиков интересовали сексуальные кадры Каменских в бикини, а тоже хватало!
Практически каждый день Настя демонстрироовала свои аппетитные формы в самых разнооьбразных бикини, подчеркивающих все достоинства ее фигуры. А напоследок, накануне отьезда Каменских позировала в дерзком лепародовом купальнике, в котором выглядела очень соблазнительно. Эх, повезло Потапу...