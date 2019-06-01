Дочь Алсу встретили овациями и криком

Сюда, помимо юных участников, приехали и их взрослые кумиры – Олег Газманов, Юлия Савичева, Стас Пьеха. Но подлинной сенсацией стало появление на празднике 11-летней Микеллы Абрамовой. Она покорила зрителей женственностью, голосом и красивым дуэтом со вторым победителем шоу "Голос" Ержаном Максимом. Зал встречал их овациями!

Для Микеллы появление на «Детской Новой волне» стало первым на публике после скандала с подтасовкой голосов в вокальном проекте Первого канала.

Вместе с Ержаном она исполнила песню «Эта любовь», которая была написано специально для этого дуэта.«Вчера на сцене #ДетскаяНоваяВолна2019в #Артек состоялась премьера нашего с Ержаном дуэта «Эта любовь». Получаем огромное количество положительных отзывов! Спасибо, друзья! В ближайшее время состоится релиз трека на всех цифровых площадках!!! Can’t wait!!» — написала Абрамова в своем микроблоге в Instagram (орфография и пунктуация автора даны без изменений. — Прим.ред.)