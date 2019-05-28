Диетологи назвали девять продуктов, продлевающих молодость

Желающим продлить молодость эксперты советуют включить в меню арбузы и натуральный йогурт. Арбузы являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, сохраняющего здоровье и молодость кожи, а йогурт оздоравливает микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и защищает клетки организма от повреждений, способствующих старению.

Кроме того, важно употреблять не меньше двух порций жирной рыбы в неделю. Это уменьшит риск когнитивных нарушений.

Эксперты также порекомендовали включить в рацион чернику и апельсины. От концентрации содержащихся в них витаминов и микроэлементов зависит молодость кожи.