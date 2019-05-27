Исследование IKEA: стало известно, сколько тратят жители Эстонии на отдых в год

«В результате опроса выяснилось, что большинство жителей Эстонии отдыхает 1-2 раза в год, большая часть опрошенных (29 процентов) желает по-возможности отдыхать все лето и работать только в холодное время года или отдыхать каждый месяц (20 процентов). Также выяснилось, что жители Эстонии чаще всего отдыхают дома или путешествуя по стране, но и летают за границу», – рассказала нам о результатах опроса директор по маркетингу IKEA в странах Балтии Кристина Мажейките.

Большинство респондентов проводит свой отпуск дома (38 процентов), на хуторе и даче (21 процент) или путешествуя за границу (21 процент). Больше всего люди мечтают об отпуске за границей, предпочтительнее в теплых странах Европы (43 процента).

Отдыхать дома для жителей Эстонии предпочтительнее, потому что у шестидесяти процентов участников исследования имеется своя дача, хутор или огород, восемьдесят процентов опрошенных отметили, что на их даче или хуторе можно прожить все лето.

«Но только треть участвовавших в опросе сказали, что их балкон предназначен для отдыха и расслабления. Но мало кто знает, что балкон или террасу можно превратить в прекрасное место для отдыха летом, простыми и недорогими способами», - рассказала Мажейките, добавив, что даже за 40 евро можно купить на балкон стол и стулья и наслаждаться утренним кофе, а если инвестировать немного больше, то можно переделать балкон в маленький городской сад или детскую площадку.

«Респонденты сказали, что если бы они могли наслаждаться отдыхом каждый день, то чувствовали себя менее напряженными (42 процента) и больше наслаждались бы жизнью (40 процентов). Некоторые отметили, что были бы позитивнее (37 процентов) и энергичнее (32 процента). Поэтому мы верим в то, что ежедневный отдых нужен каждому», - добавила директор по маркетингу IKEA в странах Балтии.

Отпуск = отсутствие работы и бытовых проблем

По словам опрошенных, лучший отпуск - это когда нет никаких бытовых забот, отсутствие работы и прочих обязанностей, теплая и солнечная погода и возможность наслаждаться природой. «При этом жители Эстонии очень любят устраивать пикники – 44 процента респондентов отметили, что устраивают пикники несколько раз за лето», - сказала директор по маркетингу IKEA в Балтии.