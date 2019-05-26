Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 мая по 2 июня

Не исключено, что Вселенная приготовит для представителей данного знака множество мелких испытаний, которые укрепят их сознание, помогут набраться опыта и стать мудрее. В конечном итоге любые внутренние преображения происходят с нами только в периоды наибольшей опасности, в периоды неурядиц. Не нужно бояться сложностей — они окажутся источником важных знаний.

Лев

Львам стоит побороться со стереотипным мышлением. Разумеется, самостоятельно выявить какие-то изъяны в собственной личности будет непросто, но нужно постараться. Предвзятое отношение к себе и к окружающим людям, основанное на предрассудках, — это одна из вещей, которые разрушают жизненную энергию и лишают людей удачи и мотивации.

Львам необходимо побороть также свою закрытость. Нужно рассказать о своих чувствах родителям и второй половинке, попробовать найти родственную душу. Это очень благоприятный период для поиска друзей и любви, поэтому ступать на тропу войны настоятельно не рекомендуется. Агрессия и импульсивность могут стать причиной необратимых катастроф.

Дева

Звезды могут обострить на этой неделе вредные привычки Дев. Наибольшая вероятность того, что это произойдет, будет в понедельник. В остальные дни планеты будут очень позитивными и активными, поэтому Девам будет проще совладать со своими проблемами и укрепить позиции в любви, в делах и на работе. Эта неделя полезна для смены обстановки и командировок.

Внутренний мир Дев существенно преобразится за эту неделю. Представителям этого знака удастся стать добрее, внимательнее к чужим чувствам. Также эти люди смогут повысить свою уверенность в себе, стать смелее, ответственнее и смогут пережить все возможные неурядицы без мыслей о том, что пора отказываться от своей мечты.

Весы

Коллективная энергия будет питать Весов удачей и хорошим настроением. Этим людям стоит искать удачу среди друзей, коллег и близких. Уединение Весам на пользу не пойдет, а вот общение и постоянное пребывание среди позитивных людей поможет им избавиться от лени и апатии , повысить энергетику. Стоит всю неделю провести в общении, в поиске второй половинки и новых друзей.

Тем Весам, которые уже находятся в отношениях, лучше не забывать о нуждах и желаниях любимого человека. Можно подарить второй половинке приятный подарок, сделав внеплановый сюрприз. Подарив человеку веру в себя, Весы делают хорошо в первую очередь самим себе, потому что любое добро, сделанное сейчас, потом вернется в двойном объеме.

Скорпион

Добиваться желаемого большинству людей мешают негативные установки. На этой неделе Скорпионам нужно будет избавиться от мыслей, которые мешают развиваться. Пришла пора разорвать этот замкнутый круг, по которому ходит множество людей. Для этого людям данного знака придется руководствоваться во всем только своими собственными убеждениями, не слушая мнение окружающих.