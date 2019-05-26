Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 мая по 2 июня

Василиса Володина — не только известный астролог, но и большой эксперт в области психологии. Это помогает ей делать свои прогнозы более интересными и эффективными, а также более понятными.
На грядущей неделе заканчивается весна и начинается лето, что само по себе является большим и важным событием с точки зрения биоэнергетики. Произойдет изменение эмоционального фона, что не сможет не отразиться на удаче, здоровье и настроении людей. В плане настроения звезд все будет очень позитивным — не предвидится никаких изменений, и большинство планет останется в хорошем расположении духа. Нет времени лучше для очищения сознания от негативных чувств и эмоций. Советы Василисы Володиной помогут в этом каждому знаку Зодиака.
Овен
У Овнов ближе к концу недели возможны резкие перепады настроения. Разумеется, с ними можно справиться. Для этого потребуется общаться с приятными людьми и заниматься теми делами, которые приносят им больше позитива. Поднять настроение помогут также пять полезных способов.
Самыми благоприятными днями недели для Овнов станут 28, 29 и 30 июня. В эти дни им удастся найти свою любовь или завершить важные совместные дела со второй половинкой. Коллективный труд в эти дни будет крайне продуктивным. Представители этого знака станут более чувствительными, а их интеллект поможет им выйти сухими из воды. Окружающие смогут по достоинству оценить независимость характера Овнов.
Телец
В будние дни благоприятными занятиями станут совершение покупок, заведение новых знакомств, поиск новых увлечений. Весьма успешным будет развитие личности. Возможны переживания в середине недели из-за небольшого энергетического упадка планет и звезд. Для поддержания и достижения успеха придется принимать нестандартные решения.
Близнецы
У Близнецов начинается период, благоприятный для работы над ошибками и для самоанализа. Все это станет основой для будущего успеха в делах и на работе. Также стоит воспользоваться аффирмациями на успех, которые очистят сознание от энергетического мусора, сомнений и переживаний. Пришло время понять, что нет ничего невозможного в этом мире, а единственное, что может мешать человеку в достижении целей, — он сам.
В любви у Близнецов есть возможность совершить революцию. Это может быть успех в поиске второй половинки либо невероятная удача в попытках перевести любовь на новый уровень. В такие периоды можно планировать зачатие ребенка, свадьбы, знакомство с родителями. Поднять настроение помогут покупки, обновление гардероба, поездки, смена обстановки.
Рак
Не исключено, что Вселенная приготовит для представителей данного знака множество мелких испытаний, которые укрепят их сознание, помогут набраться опыта и стать мудрее. В конечном итоге любые внутренние преображения происходят с нами только в периоды наибольшей опасности, в периоды неурядиц. Не нужно бояться сложностей — они окажутся источником важных знаний.
Лев
Львам стоит побороться со стереотипным мышлением. Разумеется, самостоятельно выявить какие-то изъяны в собственной личности будет непросто, но нужно постараться. Предвзятое отношение к себе и к окружающим людям, основанное на предрассудках, — это одна из вещей, которые разрушают жизненную энергию и лишают людей удачи и мотивации.
Львам необходимо побороть также свою закрытость. Нужно рассказать о своих чувствах родителям и второй половинке, попробовать найти родственную душу. Это очень благоприятный период для поиска друзей и любви, поэтому ступать на тропу войны настоятельно не рекомендуется. Агрессия и импульсивность могут стать причиной необратимых катастроф.
Дева
Звезды могут обострить на этой неделе вредные привычки Дев. Наибольшая вероятность того, что это произойдет, будет в понедельник. В остальные дни планеты будут очень позитивными и активными, поэтому Девам будет проще совладать со своими проблемами и укрепить позиции в любви, в делах и на работе. Эта неделя полезна для смены обстановки и командировок.
Внутренний мир Дев существенно преобразится за эту неделю. Представителям этого знака удастся стать добрее, внимательнее к чужим чувствам. Также эти люди смогут повысить свою уверенность в себе, стать смелее, ответственнее и смогут пережить все возможные неурядицы без мыслей о том, что пора отказываться от своей мечты.
Весы
Тем Весам, которые уже находятся в отношениях, лучше не забывать о нуждах и желаниях любимого человека. Можно подарить второй половинке приятный подарок, сделав внеплановый сюрприз. Подарив человеку веру в себя, Весы делают хорошо в первую очередь самим себе, потому что любое добро, сделанное сейчас, потом вернется в двойном объеме.
Скорпион
Добиваться желаемого большинству людей мешают негативные установки. На этой неделе Скорпионам нужно будет избавиться от мыслей, которые мешают развиваться. Пришла пора разорвать этот замкнутый круг, по которому ходит множество людей. Для этого людям данного знака придется руководствоваться во всем только своими собственными убеждениями, не слушая мнение окружающих.
Коллеги, знакомые и друзья вряд ли будут стараться помочь Скорпионам обойти препятствия. Они могут пойти на шантаж или обман, чтобы добиться своих целей. Именно поэтому победителями станут только те представители этого знака, которые самодостаточны и пытаются все проблемы решать самостоятельно. Постоянное обращение за помощью может стать вредной привычкой.
Стрелец
Стрельцам стоит избегать общения с мстительными знаками Зодиака. Звезды советуют этим людям добиваться своего хитростью, но при этом не обижать никого своими действиями. Решение любой проблемы может быть простым и очевидным. Иногда нужно поступать так, как того требуют эгоистические мотивы. Сейчас как раз то самое время, когда преодоление личных трудностей должно стоять в приоритете.
Многие неурядицы могут решаться очень быстро, так как обострится интуиция Стрельцов. Может измениться жизнь этих людей в целом, их принципы и глобальные цели. Не стоит отказываться от тех возможностей, которые будет предлагать судьба. Удача на стороне Стрельцов, поэтому нет повода для переживаний и самокопаний. Нужно устремить свой взор вперед, не оглядываясь назад и не думая о прошлом, не жалея об ошибках.
Козерог
Звезды сделают этих людей более чувствительными, что положительно отразится на умении находить общий язык с окружающими. Многим людям потребуется сострадание, которое могут подарить Козероги. В целом же на этой неделе стоит сфокусировать внимание на получении удовольствия, на отдыхе. Стоит сменить обстановку, отправиться за покупками.
Водолей
Не нужно строить иллюзий относительно других людей. Те, кто кажутся врагами, могут оказаться хорошими партнерами и товарищами, друзьями. Близкие друзья, наоборот, могут стать источником проблем и разочарований. Многим будет свойственно позерство, нахальство, наглость. Их стоит простить за это, не прибегая к критике в их адрес. Ссорами делу не поможешь.
В финансовой сфере жизни достичь целей могут помешать негативные привычки. В целом неделя окажется благоприятной для приобретений, для начала ремонта, смены имиджа. Самая опасная черта характера для Водолеев сейчас — жадность. Во всем нужна мера, поэтому стоит помнить о границе между экономностью и скупостью.
Рыбы
Для Рыб эта неделя будет крайне позитивной. Проблемными будут только среда и четверг. В эти дни возможно обострение стрессов, тревоги и усталости. Справиться с нервами и апатией поможет эффективная медитация и своевременный отдых. Люди этого знака Зодиака станут более продуктивными, но это не значит, что им нужно забыть про релаксацию.
Полезной будет смена обстановки, поездки, командировки, покупки. В амурной сфере Рыб также будет ожидать большая удача. Мнение окружающих относительно тех или иных шагов в любовных делах учитывать не стоит — будет много завистников. Даже родителей и близких друзей лучше не слушать, когда дело коснется вопросов любви.