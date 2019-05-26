Ольга Бузова потратила 820 000 евро на шикарный подарок для себя

Известно, что два года назад уроженка Петербурга Ольга Бузова купила жилье своей матери. Женщина проживает в центре Северной столицы по соседству с Михаилом Боярским.

Знаменитость предпочитает не скрывать от общественности, что давно стала миллионершей. Три года назад ее гонорар за выступление на корпоративе составлял девять тысяч евро. По данным издания, незадолго до Нового года Ольга Бузова уже объявляла совершенно другую цену — около 28 000 евро.