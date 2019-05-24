Известному рэперу сломали нос в московском клубе

Российский рэпер Саша Скул сломал нос в столичном клубе на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел 28 апреля, пишет Dni.ru.
Пострадавший сразу же обратился помощью к медикам. Музыкант признался, что не смог вспомнить, как именно получил травму, потому что в тот день много выпил. Артист предположил, что мог оступиться в клубе и удариться лицом о пол.
Характер травмы вызвали сомнения у врачей, и они обратились в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, передает "Комсомольская правда".