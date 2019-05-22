Ср, 22.05.2019
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Найдена неожиданная причина, провоцирующая рак
Это происходит с вами ночью?

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Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia

Ученые сообщили, что плохое качество сна провоцирует развитие заболевания, пишет Eg.ru.

Ученые из европейского фонда Lung провели ряд исследований и выяснили, что люди с проблемами сна чаще других подвержены развитию рака.

Заболевание апноэ - это состояние, при котором во время сна нарушается дыхание, которое может остановиться даже на десять секунд. Из-за этого в крови уменьшается уровень кислорода. Как выяснилось, это заболевание провоцирует развитие рака. К слову, люди с апноэ чаще всего даже и не знают о своем заболевании.

«Наша работа показала, что низкий уровень кислорода в крови в течение ночи и нарушение сна, которые часто встречаются при OSA, могут играть важную роль в биологии различных видов рака», — цитирует издание Medicalxpress слова профессора Афанасии Патака.

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