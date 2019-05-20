СМИ рассказали о судьбе дочери Алсу в новом финале «Голоса»

Со скандалом победившая в шестом сезоне детского музыкального шоу «Голос» на «Первом канале» дочь Алсу Микелла Абрамова, скорее всего, не появится в эфире спецвыпуска проекта, в котором будет проводиться новый финал состязания, пишет TopNews.

Напомним, что главный канал страны пообещал аннулировать победу Микеллы из-за накрутки голосов в ее пользу в финале, прошедшем в прямом эфире 26 апреля.

Поклонники певицы Алсу заявили, что ее дочери лучше не участвовать в съемках из-за развернувшейся против нее травли, пишет издание «7 дней».