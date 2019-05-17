Мадонна отказалась выйти на сцену «Евровидения»

Многие шли не столько ради того, чтобы посмотреть на конкурсантов, сколько ради Мадонны, чье появление в финале было широко разрекламировано. Но мировая поп-икона сочла появление на репетиции не царским делом и выходить на сцену категорически отказалась. Диктор на английском и иврите сообщил ошарашенным зрителям, что они увидят целиком финал, но без Мадонны. Публика была очень огорчена, ведь непосредственно в час прямого эфира 18 мая попасть в зал будет проблематично из-за дикой дороговизны.

Приезд Мадонны на «Евровидение» – подарок от канадского миллиардера Сильвана Адамса. Филантроп из своего кармана заплатил артистке миллион долларов и взял на себя все расходы по ее пребыванию на Святой земле. Специально для звезды близ "Экспо" даже построили палаточный городок, где она проводит закрытые репетиции – без зрителей и публики.

Увидеть, что готовит королева, могут пока только представители Европейского вещательного союза. Правда, у них возникло множество вопросов к песне Like a Prayer – всех смутил видеоряд, которым сопровождается композиция. По мнению смотревших, он намекает на сексуальные скандалы в Ватикане.

В финале «Евровидени» Мадонна представит две композиции. Ее выступление превратится в полноценное шоу, создать которое помогут 30 тонн декораций и оборудования. Их доставили транспортным самолетом. Среди декораций – даже специальный лифт, который эффектно поднимет певицу.