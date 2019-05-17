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Названы все десять стран, сумевшие покорить Европу во втором полуфинале «Евровидения»

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Duncan Laurence of the Netherlands performs during the rehearsal before semi-final 2 in the Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv, Israel, May 15, 2019 Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10066

ФОТО: Henrik Montgomery/TT / TT NEWS AGENCY

В ночь с четверга на пятницу в Тель-Авиве прошел второй полуфинал конкурса «Евровидения». В финал прошли 10 стран, как и всегда. Публикуем полный список. Россия в финале! 

  1. Северная Македония:  Тамара Тодевска - Proud
  2. Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
  3. Албания:  Йонида Маличи - Ktheju tokës
  4. Швеция:  Джон Лундвик - Too Late for Love
  5. Россия:  Сергей Лазарев - Scream
  6. Азербайджан:  Чингиз -Truth
  7. Дания:  Leonora - Love Is Forever 
  8. Норвегия:  KEiiNO - Spirit in the Sky 
  9. Швейцария:  Лука Хенни - She Got Me 
  10. Мальта:  Микела Паче - Chameleon

Встречаемся 18 мая в 21:30 на Limon.ee и следим за судьбой Эстонии и России.

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