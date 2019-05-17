Названы все десять стран, сумевшие покорить Европу во втором полуфинале «Евровидения»

В ночь с четверга на пятницу в Тель-Авиве прошел второй полуфинал конкурса «Евровидения». В финал прошли 10 стран, как и всегда. Публикуем полный список. Россия в финале!
- Северная Македония: Тамара Тодевска - Proud
- Нидерланды: Дункан Лоуренс - Arcade
- Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokës
- Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love
- Россия: Сергей Лазарев - Scream
- Азербайджан: Чингиз -Truth
- Дания: Leonora - Love Is Forever
- Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky
- Швейцария: Лука Хенни - She Got Me
- Мальта: Микела Паче - Chameleon
Встречаемся 18 мая в 21:30 на Limon.ee и следим за судьбой Эстонии и России.