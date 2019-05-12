Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года

Чтобы на этой неделе вас ожидали только победы, а неудачи и невзгоды обходили стороной, старайтесь следовать рекомендациям астрологов. Звезды предупреждают нас о том, что эта неделя будет очень непростой.
Непростая неделя, конечно, не значит плохая. Кому-то придется встретиться со своими страхами лицом к лицу, кому-то предстоит разочароваться в близком человеке или в намеченных целях ради новых горизонтов. Это нормально, когда в жизни происходят изменения, даже неприятные. Важно знать об их приближении заранее. Главное — не думать о плохом и не позволять неприятным людям давить на вас.
Овен
У Овнов неделя будет очень полярной и нестандартной. Первые три дня станут временем глобальных изменений и повышенной энергетики, поскольку звезды и планеты будут очень активными. С 16 мая все изменится в негативную сторону, причем довольно резко. Планеты перестанут гармонировать друг с другом, а пик активности сменится затишьем.
Все самые важные дела лучше перенести на начало недели. На выходных рекомендуется как следует отдохнуть, причем можно делать это как в компании, так и в уединении. Импульсивность Овнов и их буйный нрав сменятся спокойствием, поэтому общаться с ними станет гораздо проще. Их боевой дух и продуктивность снизятся, поэтому нужно заняться домашними делами и покупками: можно приобрести что-то существенное для дома — например, мебель.
Телец
Близким Тельцов может понадобиться сопереживание, моральная поддержка. Необходимо им это предоставить в полной мере. С посторонними ни в коем случае не стоит делиться планами на будущее и посвящать их в свои личные дела. В трудных ситуациях лучше полагаться на свою интуицию. Особенно полезной она будет в негативный период с понедельника по вторник.
Близнецы
Близнецов ожидает простая и стабильная неделя, на которой может появиться много новых идей, позитивных мыслей и желаний. Это произойдет в период с 15 по 18 мая — когда звезды и планеты будут активными. По своим свойствам энергетика окажется нейтральной, так что задавать направление придется самим Близнецам.
Вселенная предоставляет полную свободу действия людям этого Знака Зодиака. Нужно делать то, что нравится, забыв про страхи и сомнения. Негативные вирусные программы оказывают гораздо меньшее влияние на Близнецов в такие периоды.
Рак
Сильные обряды на исполнение желаний — отличный способ вырваться из лап неудач и сомнений. Пришло время брать быка за рога, сосредоточиться на самом главном в жизни. Отступать от своих принципов астрологи настоятельно не рекомендуют. Нужно сохранять веру в себя и веру в свои силы.
Лев
У Львов наступает самый стабильный период за всю весну. На этой неделе у представителей данного знака могут рождаться интересные идеи, но их лучше записывать или запоминать, чтобы воплотить в жизнь потом. Сейчас нужно расслабиться, заняться рутинными и несложными делами.
Что касается амурных дел, то в этой сфере Львов ожидает период затишья. Желание побыть в уединении и отложить активность на потом — это не трусость, а правильное решение. Дело в том, что сейчас им нужно успокоиться, переосмыслить всё заново, посмотреть на прошлые любовные успехи и провалы со стороны.
Дева
Астрологи рекомендуют Девам избегать излишеств на этой неделе. Стать лучше им помогут самые полезные советы по работе над собой. Никогда не поздно научиться быть успешными в своих мыслях, чтобы потом это переносилось в реальный мир. Стремительные взлеты и падения сейчас Девам ни к чему, да и добиться быстрого успеха будет сложно. Планеты не располагают к этому.
Тем не менее в середине недели активность планет резко возрастет, что поспособствует улучшению памяти Дев, их харизмы, обаяния, желания покорять новые вершины. Во многих делах лучше оставаться наблюдателями. Это касается тех областей, в которых у Дев пока нет пока никакой поддержки и мотивации. Лучше браться за то, что получается.
Весы
Дома у Весов должен быть порядок. Навести его стоит в середине недели, чтобы финансовые потоки и позитивная энергетика в целом циркулировали лучше и свободнее. Это поможет избавиться от болезней, стрессов, депрессий, негатива, комплексов. Звезды хотят видеть в Весах разумных людей, которые могут заниматься своими важными делами, не отвлекаясь на мелочи.
Скорпион
Не нужно никому ставить палки в колеса. Особенно это касается неблагоприятного периода, начинающегося 16 мая. В конце недели стоит воспользоваться специальными физическими упражнениями для снятия стресса, тревоги и повышения энергетики в целом. Может появиться тяга к стереотипному мышлению. Астрологи считают, что с этим легко можно справиться — нужно лишь желание отойти от клише.
Первые три дня недели будут очень даже позитивными. Лучше направить энергию тех дней в созидательное русло. Это позволит взглянуть на мир иначе, под другим углом. Отзывчивым Скорпионам Вселенная подарит огромный успех, так что стоит всерьез задуматься о том, не пришло ли время перейти на светлую сторону.
Стрелец
Стать удачливее и успешнее Стрельцам помогут три ежедневных ритуала. Помимо них полезными будут любимые дела и общение с людьми. Это яркая и стабильная, позитивная неделя, которая может стать основой для чего-то нового. Чтобы привлечь больше удачи в свою жизнь, придется избавиться от различного хлама, но не только в своем доме, но и в своей душе.
Стрельцы — довольно харизматичные люди, но на этой неделе они расцветут еще сильнее. Это можно использовать для поиска второй половинки, либо производя впечатление на коллег, начальство. В работе необходимо сохранять последовательность, не торопить события и не пытаться быть слишком напористыми. Лучше подумать дважды и потерять немного времени, чем потом разгребать последствия ошибок.
Козерог
В любви наступает не самый лучший период, так как у Козерогов может обостриться ревность. Это ужасное чувство, которое испытывают все люди в разные промежутки времени, поэтому нужно лишь переждать этот момент, не предъявляя претензий любимым или друзьям. На горизонте могут возникнуть некоторые разногласия, но справиться с ними можно переговорами.
Водолей
Расчетливость — вот главное качество любого желающего преуспеть в делах или в любви Водолея. Это понятное время, в которое может происходить много интересного, но скрытого от глаз. Водолеям понадобится немного внимательности, чтобы разглядеть в рутине и обыденности нотку красоты и очарования.
Водолеям желательно избегать общения и общих дел с жадными Знаками Зодиака. Такие люди будут разочаровывать их, порождать в умах Водолеев предрассудки и негативные мысли. Сейчас это им абсолютно не нужно. То же касается чувства зависти. Скромность тоже будет хороша в умеренных количествах. Она станет лекарством от многих бед, но не от одиночества.
Рыбы
Запрограммировать себя на успех Рыбам помогут пять способов воздействия на подсознание. С 15 по 19 мая создавать эту силу и уверенность в себе будет проще, потому что звезды и планеты будут в гармонии и согласии друг с другом. Рыбы — жизнелюбивые люди, поэтому необходимо будет найти какую-то причину для движения вперед.
Первые пару дней лучше провести в рутинных делах, так как для этих людей безраздельно будет править деструктивная энергетика. Могут появляться ностальгические мысли, склонность к самокопаниям, самобичеванию. Следует проявлять максимальную осторожность, фильтруя мысли.