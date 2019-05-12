Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2019 года

Непростая неделя, конечно, не значит плохая. Кому-то придется встретиться со своими страхами лицом к лицу, кому-то предстоит разочароваться в близком человеке или в намеченных целях ради новых горизонтов. Это нормально, когда в жизни происходят изменения, даже неприятные. Важно знать об их приближении заранее. Главное — не думать о плохом и не позволять неприятным людям давить на вас.

Овен

У Овнов неделя будет очень полярной и нестандартной. Первые три дня станут временем глобальных изменений и повышенной энергетики, поскольку звезды и планеты будут очень активными. С 16 мая все изменится в негативную сторону, причем довольно резко. Планеты перестанут гармонировать друг с другом, а пик активности сменится затишьем.

Все самые важные дела лучше перенести на начало недели. На выходных рекомендуется как следует отдохнуть, причем можно делать это как в компании, так и в уединении. Импульсивность Овнов и их буйный нрав сменятся спокойствием, поэтому общаться с ними станет гораздо проще. Их боевой дух и продуктивность снизятся, поэтому нужно заняться домашними делами и покупками: можно приобрести что-то существенное для дома — например, мебель.

Телец

Тельцам нужно избегать общения со лживыми знаками. Нужно держаться как можно ближе к друзьям, к родственникам и больше времени проводить с семьей и второй половинкой. Тем, кто находится в поисках любви, стоит быть осторожнее, потому что не все люди будут честными, открытыми, хотя могут такими казаться. Стоит относиться с предосторожностью к любым новым знакомствам.

Близким Тельцов может понадобиться сопереживание, моральная поддержка. Необходимо им это предоставить в полной мере. С посторонними ни в коем случае не стоит делиться планами на будущее и посвящать их в свои личные дела. В трудных ситуациях лучше полагаться на свою интуицию. Особенно полезной она будет в негативный период с понедельника по вторник.

Близнецы

Близнецов ожидает простая и стабильная неделя, на которой может появиться много новых идей, позитивных мыслей и желаний. Это произойдет в период с 15 по 18 мая — когда звезды и планеты будут активными. По своим свойствам энергетика окажется нейтральной, так что задавать направление придется самим Близнецам.

Вселенная предоставляет полную свободу действия людям этого Знака Зодиака. Нужно делать то, что нравится, забыв про страхи и сомнения. Негативные вирусные программы оказывают гораздо меньшее влияние на Близнецов в такие периоды.

Рак