Кейт Миддлтон планирует стать матерью в четвертый раз

Сейчас Кейт Миддлтон с супругом воспитывает троих детей: пятилетнего принца Джорджа, четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи. Но недавно стало известно о новых планах королевской семьи. Близкая подруга Кейт рассказала, что герцогиня хочет еще одного ребенка. Девушка подчеркнула, что многодетная мать любит детей и готовится к зачатию, несмотря на то, что в прошлом были осложнения, когда Миддлтон находилась в положении.

Поклонники королевской семьи знают, что герцогиня Кембриджская тяжело переносит беременность. Все предыдущие три раза, когда Кенсингтонский дворец объявлял о том, что пара ждет малыша, Кейт прекращала выходить в свет. Жена принца Уильяма страдала от тяжелого токсикоза. Из-за этого ее даже госпитализировали.

Во время поездки в Северную Ирландию в феврале герцогиня задержалась возле мужчины с пятимесячным ребенком. Миддлтон принялась восхищаться малышом. Она призналась, что уже готова завести еще одного наследника. Отец мальчика спросил, собирается ли Кейт предпринять в этом направлении конкретные шаги. Супруга принца Уильяма с улыбкой ответила: «Думаю, что Уильям может быть слегка обеспокоен». Однако друзья принца утверждают, что он не против пополнения семейства.

Королевские биографы говорят, что если Миддлтон решится забеременеть, то она может повторить судьбу королевы. Елизавета II родила четвертого ребенка, принца Эдварда Уэссекского, в 1964 году. Тогда ей тоже было 37 лет.

Недавно была восьмая годовщина брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма — 29 апреля 2011 года за их свадьбой наблюдало около 23 миллионов человек. И в тот же день, только восемь лет спустя, королева Елизавета II сделала герцогине Кэтрин почетный подарок — присвоила ей титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена. Среди других членов знатной семьи, получивших его — герцогиня Корнуольская Камилла, принцесса Анна и графиня Уэссекская Софи.