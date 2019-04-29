Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года

Лев

Львам не стоит игнорировать просьбы людей о помощи. Конечно, небольшой эгоизм бывает полезен, но если абсолютно всё время посвятить только себе, в нужный момент от Львов могут отвернуться их друзья, коллеги и близкие. Добро имеет свойство возвращаться, но никто не знает, когда именно понадобится помощь. Вполне вероятно, что в самый неподходящий момент эгоистичные Львы останутся без поддержки.

Представителям этого Огненного Знака потребуется свежий взгляд на жизнь. Обновленное сознание привлечет удачу в творческих делах, в работе и в любви. Привлечь её в любой ситуации помогут три полезных способа. Нужно также избавиться от лишнего хлама дома и в своей душе — потребуется очистить сознание от ревности, зависти и негативных мыслей.

Дева

Вселенная многократно усилит и без того немалую харизму Дев. Это будет насыщенная неделя, на которой есть все шансы заполучить всё, что нужно. В любви Девам очень повезет, причем это касается не только тех, кто находится в активном поиске, но и тех, кто уже давно в отношениях. Астролог настоятельно советует проводить больше времени с родственниками, любимым человеком, детьми и друзьями.

Девам стоит быть более отзывчивыми на этой неделе, а также стремиться к постоянному пребыванию с такими же людьми. Взаимная помощь — это хороший повод подружиться, сблизиться или влюбиться. Дома стоит заняться уборкой в начале недели, чтобы на выходных в родных стенах уже свободно циркулировала позитивная энергетика. Отличным помощником будет также сила позитивного мышления.

Весы

Амбиции Весов — это их ахиллесова пята. Нельзя ставить себе нерешаемые цели и задачи. Экспансия во всех областях будет хорошим выбором, но лучше не пытаться прыгнуть выше головы. Весам стоит научиться выходить за рамки возможного, стремиться к большему, но аккуратно, без спешки и импульсивности. Не стоит бояться спрашивать совета у окружающих.

Пора обратить внимание на различные мелочи. У Весов есть всё необходимое для достижения успеха, но нет достаточно высокой внимательности и осторожности. Нужно поработать в этом направлении. Справиться со стрессом и стать счастливее этим людям помогут пять простых ежедневных упражнений. Физическая активность поможет вылечить психологические проблемы и неуверенность.

Скорпион

Скорпионам в период с 29 апреля по 5 мая потребуется лишь один компонент успеха — искренность. Это очень хорошо повлияет на общение с коллегами, партнерами, начальством. Ритуалы на удачу тоже окажутся полезными. Заниматься лучше всего теми делами, которые не требуют рисков и не терпят отлагательства. Начинать что-то новое не рекомендуется.