С этими продуктами строго запрещено есть хлеб. Не нарушайте правила!

В старину хлеб был основным продуктом питания, поэтому его ели со всеми блюдами. На сегодняшний день проведено достаточное количество опытов, чтобы утверждать, что хлеб можно сочетать не со всеми продуктами.
Специалисты составили перечень продуктов, которые нельзя сочетать с хлебом. Некоторые сочетания могут вас удивить, считает Gotovim-Edim.ru.
Фрукты. Если вы думаете, что фрукты – легкая пища, которую можно сочетать с калорийным хлебом, вы ошибаетесь. Такое сочетание пищи может закончиться изжогой, высоким образованием газов и брожением в кишечнике. То же самое касается квашеных и соленых овощей.
Жирная еда. Не стоит смешивать хлеб со сметаной, салом, бульоном и мясом. Такой симбиоз медленно переваривается и выводится из организма, а остатки пищи начинают загнивать в желудке. Поэтому жирную пищу можно есть только с черным хлебом и свежей зеленью. Причем мясо нужно есть исключительно с хлебом. В этом случае он предотвращает возникновение гнилостных процессов в организме.
Варенье. Хлеб с вареньем – что может быть вкуснее к чаю? Но после такой трапезы у вас появится вздутие и газы в кишечнике. К тому же такое сочетание продуктов имеет большую калорийность, что негативно скажется на вашей фигуре.