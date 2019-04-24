С этими продуктами строго запрещено есть хлеб. Не нарушайте правила!

Специалисты составили перечень продуктов, которые нельзя сочетать с хлебом. Некоторые сочетания могут вас удивить, считает Gotovim-Edim.ru.

Фрукты. Если вы думаете, что фрукты – легкая пища, которую можно сочетать с калорийным хлебом, вы ошибаетесь. Такое сочетание пищи может закончиться изжогой, высоким образованием газов и брожением в кишечнике. То же самое касается квашеных и соленых овощей.

Грибы. Этот продукт считается одним из самых тяжелых для пищеварения. Грибы впитывают тяжелые металлы из почвы, которые не пропадают после термической обработки. Если добавить к такому продукту хлеб, получится блюдо, которое трудно переваривается.

Жирная еда. Не стоит смешивать хлеб со сметаной, салом, бульоном и мясом. Такой симбиоз медленно переваривается и выводится из организма, а остатки пищи начинают загнивать в желудке. Поэтому жирную пищу можно есть только с черным хлебом и свежей зеленью. Причем мясо нужно есть исключительно с хлебом. В этом случае он предотвращает возникновение гнилостных процессов в организме.