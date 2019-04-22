СМИ: принц Гарри и Меган Маркл разозлили журналистов и фотографов

Журналисты уверены, что в связи со своим социальным статусом принц Гарри и Меган Макрл должны предстать перед дверью больницы с новорожденным ребенком, как это делали в течении сорока лет другие представители королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые являются родителями троих наследников престола. Об этом сообщает издание New York Times.

По мнению иностранных СМИ, принц Гарри и Меган Маркл должны придерживаться определенных норм, поскольку они являются публичными личностями. 78-летний фотограф Артур Эдвардс изображал моменты рождения пяти королевских детей, поэтому его такое решение крайне возмутило.

"Общественность имеет право знать о жизни тех, кто финансируется в основном на их налоги. Вы или принимаете это, или становитесь частным лицом, – заявил фотограф.