СМИ: принц Гарри и Меган Маркл разозлили журналистов и фотографов

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что не намерены разглашать рождение первенца в тот же день, что вызвало негодование у прессы, пишет Сегодня.
Журналисты уверены, что в связи со своим социальным статусом принц Гарри и Меган Макрл должны предстать перед дверью больницы с новорожденным ребенком, как это делали в течении сорока лет другие представители королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые являются родителями троих наследников престола. Об этом сообщает издание New York Times.
По мнению иностранных СМИ, принц Гарри и Меган Маркл должны придерживаться определенных норм, поскольку они являются публичными личностями. 78-летний фотограф Артур Эдвардс изображал моменты рождения пяти королевских детей, поэтому его такое решение крайне возмутило.
"Общественность имеет право знать о жизни тех, кто финансируется в основном на их налоги. Вы или принимаете это, или становитесь частным лицом, – заявил фотограф.
Он также добавил, что ранее он считал Гарри своим другом и он был самым приветливым среди всех представителей королевской семьи, а теперь даже не здоровается с ним. "Относится как к телеграфным столбам", – завершил 78-летний Артур Эдвардс.