Пт, 12.04.2019
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  • Меган Маркл и принц Гарри отказались позировать у входа в клинику после рождения малыша

Меган Маркл и принц Гарри отказались позировать у входа в клинику после рождения малыша

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Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением. Супруги не собираются позировать с ребенком у входа в клинику, как это делала Кейт Миддлтон. Будущие родители планируют отметить рождение малыша в узком кругу, пишет «Стархит».

До появления на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл осталось всего несколько недель. Влюбленные продолжают интриговать поклонников, не называя пол будущего ребенка и игнорируя королевские традиции. Так, ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская хочет рожать в домашних условиях. Она уже отказалась от команды акушеров, которые помогали Кейт Миддлтон.

Теперь же Гарри и Меган выступили с официальным заявлением, объявив, что не будут рассказывать сразу же о рождении первенца публике. Влюбленные не хотят позировать с ребенком на руках перед клиникой, считая, что появление малыша на свет — это важное событие, которое нужно отмечать в узком семейном кругу.

«Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться новостями со всеми, а пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу», — сообщается в официальном заявлении.

Супруги поспешили поблагодарить поклонников за их интерес и добрые пожелания. Сейчас вся Великобритания обсуждает скорое появление малыша Меган Маркл на свет. В сувенирных лавках по всей стране уже продают календари и магниты, приуроченные к радостному событию.

А вот герцог и герцогиня Сассекские явно не в восторге от прикованного к ним внимания. Недавно супруги переехали в загородную резиденцию Фрогмор-коттедж, которая находится в тихом и спокойном районе, окруженном садами. Здесь Меган Маркл планирует наслаждаться первыми месяцами материнства вдали от любопытных глаз.

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