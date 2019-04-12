Меган Маркл и принц Гарри отказались позировать у входа в клинику после рождения малыша

Супруги поспешили поблагодарить поклонников за их интерес и добрые пожелания. Сейчас вся Великобритания обсуждает скорое появление малыша Меган Маркл на свет. В сувенирных лавках по всей стране уже продают календари и магниты, приуроченные к радостному событию.

А вот герцог и герцогиня Сассекские явно не в восторге от прикованного к ним внимания. Недавно супруги переехали в загородную резиденцию Фрогмор-коттедж, которая находится в тихом и спокойном районе, окруженном садами. Здесь Меган Маркл планирует наслаждаться первыми месяцами материнства вдали от любопытных глаз.