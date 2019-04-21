Анна Седокова в халате оголила пышную грудь

Популярная певица Анна Седокова, которая недавно демонстрировала пышное декольте в рекламе сладостей, сейчас пошла дальше и решила взбудоражить Сеть пикантным снимком, пишет ТCH.

Артистка на своей странице в Instagram показала, как началось ее утро.

36-летняя певица опубликовала эротический снимок, на котором позирует на балконе с видом на город в белом банном халате, обнажив грудь.

"Доброе утро!" - подписала кадр Седокова, на котором, закрыв глаза, ловит первые лучи утреннего солнца.

В комментариях к снимку некоторые поклонники признались, что после увиденного они даже забыли, куда шли. А особо настойчивые фанаты посоветовали Седоковой обнажаться перед камерой полностью. Например, в этот раз халат лучше было снять, считает большинство пользователей. Но не обошлось без критиканов, которых возмутил силикон певицы.