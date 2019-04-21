Анна Седокова в халате оголила пышную грудь

Певица поделилась откровенным снимком.
Популярная певица Анна Седокова, которая недавно демонстрировала пышное декольте в рекламе сладостей, сейчас пошла дальше и решила взбудоражить Сеть пикантным снимком, пишет ТCH.
Артистка на своей странице в Instagram показала, как началось ее утро.
36-летняя певица опубликовала эротический снимок, на котором позирует на балконе с видом на город в белом банном халате, обнажив грудь.
"Доброе утро!" - подписала кадр Седокова, на котором, закрыв глаза, ловит первые лучи утреннего солнца.
В комментариях к снимку некоторые поклонники признались, что после увиденного они даже забыли, куда шли. А особо настойчивые фанаты посоветовали Седоковой обнажаться перед камерой полностью. Например, в этот раз халат лучше было снять, считает большинство пользователей. Но не обошлось без критиканов, которых возмутил силикон певицы.
"Блин, Седокова! Ну что такое, аж забыл, куда шел", "Хорошая имплантация", "Силикон решает, но не всем заходит", - писали под фото подписчики артистки.