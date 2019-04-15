Уже совсем скоро: «Ласковый май» и «Мираж» выступят с концертами в Эстонии!

Самое громкое и значимое событие этого лета - «Чудо-Фест» - 5 лет!

Уже 27 июля в 18:00 на берегу Чудского озера встретимся на ежегодном международном музыкальном фестивале «Чудо-Фест». За пять лет существования фестиваля в нем приняли участие десятки выдающихся музыкантов нашей страны и зарубежные исполнители, уникальные творческие коллективы и многочисленные гости. В череде музыкальных фестивалей «Чудо-Фест» изначально отличают дружеская атмосфера, радушный прием, развлечения на любой вкус, гастрономические изыски для любителей хорошей еды, сумасшедший музыкальный драв, суперхиты и элитный состав исполнителей. В предыдущие годы в фестивале приняли участие - Виктор Салтыков, Сергей Сумин, Татьяна Буланова, «Нэнси», Рома Жуков, группа «На-На», а также творческие коллективы и исполнители из Эстонии.

ФОТО: Промо

Представляем ЗВЁЗД юбилейного фестиваля:

группа «МИРАЖ», вместе с основателем и композитором группы Андреем Литягиным

и группа «ЛАСКОВЫЙ МАЙ», вместе с основателем и исполнителем группы Андреем Разиным.

Сергей Сумин

Илона Калдре

Анна Лейтан (Мэй Дэй)

Маргарита Кустинская

и другие артисты

Фантастическую энергетику фестивалю придаст ведущая и идейный вдохновитель чудесная Илона Калдре. Приглашаем старых и новых друзей на незабываемый зажигательный летний фестиваль для всей семьи- хорошая музыка до зари, парк развлечений для всех возрастов, восточная и европейская кухни, тир, батут, конкурсы и много хорошей музыки.

Хорошее настроение и положительные эмоции гарантируем!

Спешите! Билеты во всех кассах Piletilevi по категориям «ВИП» и «Стандарт».

В пакет «ВИП» включено комфортное размещение в вип-зоне, море шампанского, закуски, личная встреча со звездами.