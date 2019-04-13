Кейт Миддлтон может стать следующей королевой Великобритании

Исследовательница полагает, что королева Елизавета II готовит себе преемницу, в качестве которой была выбрана Кейт. Как доказательство она приводит появление герцогини и королевы в Королевском колледже Лондона в середине марта.

«Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придёт время.

Уильям и Кейт - любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне», - говорит Лонг.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что королева «взяла Кейт под крыло». Также он добавил, что они вдвоём часами разговаривают на темы королевской жизни и монархии.

«Кейт долго шла к тому статусу, которым обладает на сегодняшний день. Но она готова», - говорит он.

Супруг Кейт Миддлтон принц Уильям - второй престолонаследник после своего отца принца Чарльза, однако последнего не очень жалует население.