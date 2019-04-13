Кейт Миддлтон может стать следующей королевой Великобритании
Исследовательница королевской семьи Ребекка Лонг (Rebecca Long) считает, что Кейт Миддлтон предстоит стать следующей королевой Великобритании. Об этом эксперт рассказала в интервью Us Weekly.
Исследовательница полагает, что королева Елизавета II готовит себе преемницу, в качестве которой была выбрана Кейт. Как доказательство она приводит появление герцогини и королевы в Королевском колледже Лондона в середине марта.
«Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придёт время.
Уильям и Кейт - любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне», - говорит Лонг.
Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что королева «взяла Кейт под крыло». Также он добавил, что они вдвоём часами разговаривают на темы королевской жизни и монархии.
«Кейт долго шла к тому статусу, которым обладает на сегодняшний день. Но она готова», - говорит он.
Супруг Кейт Миддлтон принц Уильям - второй престолонаследник после своего отца принца Чарльза, однако последнего не очень жалует население.
Ранее сообщалось, что королева Елизавета II рассказала Кейт о том, как избежать нежелательных рукопожатий. Теперь Кейт не выпускает из рук свою сумочку-клатч.