Сб, 13.04.2019
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Кейт Миддлтон может стать следующей королевой Великобритании
Готова ли она?

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Кейт Миддлтон

ФОТО: PA/Scanpix

Исследовательница королевской семьи Ребекка Лонг (Rebecca Long) считает, что Кейт Миддлтон предстоит стать следующей королевой Великобритании.  Об этом эксперт рассказала в интервью Us Weekly.

Исследовательница полагает, что королева Елизавета II готовит себе преемницу, в качестве которой была выбрана Кейт. Как доказательство она приводит появление герцогини и королевы в Королевском колледже Лондона в середине марта.

«Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придёт время.

Уильям и Кейт - любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне», - говорит Лонг.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что королева «взяла Кейт под крыло». Также он добавил, что они вдвоём часами разговаривают на темы королевской жизни и монархии.

«Кейт долго шла к тому статусу, которым обладает на сегодняшний день. Но она готова», - говорит он.

Супруг Кейт Миддлтон принц Уильям - второй престолонаследник после своего отца принца Чарльза, однако последнего не очень жалует население.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II рассказала Кейт о том, как избежать нежелательных рукопожатий. Теперь Кейт не выпускает из рук свою сумочку-клатч.

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