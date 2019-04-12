На табло аэропорта одной из мировых столиц появился рейс на Луну

В качестве «авиакомпании» указан израильский концерн Israel Aerospace Industries, сообщает эту прекрасную новость Пятый канал.
Прилунение израильского космического аппарата «Берешит» на естественный спутник Земли обозначили на онлайн-табло аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Альвиве.
В качестве «авиакомпании» указан израильский концерн Israel Aerospace Industries. Расчетное время прибытия на лунную поверхность 22.28 по местному времени. Аппарат должен прилуниться в северо-восточной части моря Ясности