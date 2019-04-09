Алла Пугачева: «Придется мне стареть красиво!»

Во-первых, Пугачева говорит, что теперь абсолютно счастлива: «У меня маленькие дети, муж, который не пьет и не курит, верный, талантливый, красивый, с юмором. Потрясающе!»

Во-вторых, она стала серьезно заботиться о здоровье. «Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию — хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций!» — Обосновала отказ от пластики Пугачева.

А вот похудеть артистке пришлось ради здоровья. Хорошо перекусить Алла Борисовна всегда любила: сама готовит так, что пальчики оближешь, плюс у Примадонны была привычка заедать стрессовые ситуации. Сколько диет она перепробовала!

В 80-х худела на запаренной гречке, в 90-е ездила в швейцарскую клинику на курс очищения и оздоровления, потом дважды худела во Всесоюзном научном центре медицинской реабилитации и физиотерапии.

В нулевые сидела на монодиетах, пробовала самые разные ограничения в питании. В моде была пугачевская «СССР» — отказ от сладкого, соленого, сдобного и разгрузочный день

Ну а кардинально похудеть Алле Борисовне удалось без ограничений в питании. Пугачева принимала препараты от диабета, проконсультировалась у израильских докторов. В Израиле ей подобрали хорошие таблетки от диабета: «Вот я и сдулась…»

Сейчас Алла Пугачева соблюдает три главных правила для поддержания здоровья: певица старается питаться правильно, соблюдает режим — ложится спать до 23 часов, а чтобы кожа после похудения не обвисла, поддерживает организм в тонусе ежедневными заплывами в домашнем бассейне.

Новый суперлегкий вес позволил Алле Борисовне отказаться от балахонов, теперь она позволяет себе наряды, подчеркивающие фигуру. Стилист Алишер шьет для Пугачевой модные наряды и хорошо знает ее вкус.

Кстати, у Аллы Борисовны вещей не так уж много — даже гардеробной нет, все умещается на плечиках в шкафу. Пугачева умеет интересно сочетать вещи, так что каждый выход в свет кажется новым и свежим.