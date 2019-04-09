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Солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой

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Тилль Линдеманн и Светлана Лобода

ФОТО: ITAR-TASS/RIA Novosti/Scanpix/Коллаж Русский TVNET

Продолжают ходить слухи о романе популярной исполнительницы Светланы Лободы с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Их только усилило рождение дочери у певицы, которой она дала имя Тильда. Недавно артист впервые прокомментировал слухи изданию «ЖАРА Magazine».

Журналисты подчеркнули в своем вопросе, что Тилль регулярно становится героем светской хроники. СМИ не перестает интересовать, в каких отношениях он состоит со Светланой Лободой.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», - сказал он журналистам. 

Тем не менее певец не стал скрывать симпатий к столице России.

«Это будет рассказ 18+. Но если честно, даже не могу сказать, где хотел бы оказаться, в каком городе, в какой стране. Когда я на гастролях, то каждый день просыпаюсь в новом месте и всегда радуюсь этому. Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве», - ответил он. 

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода родила дочь Тильду. Имя отца держится в тайне. Светлана не комментирует слухи о романе с певцом, но и не опровергает, что Лидерманн имеет отношение к появлению на свет ее младшей дочери.

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