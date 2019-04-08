Анастасия Волочкова заявила, что в ее неудачах с мужчинами виновата мать
43-летняя Анастасия Волочкова заявила, что мать из зависти рушит ее отношения. Балерина пытается оградить свою личную жизнь от вмешательства Тамары Владимировны, рассказывает Cosmo.ru.
В последнее время Анастасия Волочкова видит все свои беды в матери. Светская львица утверждает, что из-за Тамары Владимировны она терпит неудачи в отношениях с мужчинами. «Она разводила меня со всеми. Слава богу, что она не знает моего нового мужчину, с которым мы живем вместе уже полгода. Я его не показываю и не говорю о нем, чтобы не сглазить», — поделилась балерина.
Волочкова заявила, что Тамару Васильевну никто не устраивает. Она разлучила ее с миллионером Сулейманом Керимовым и вызвала в нем чувство мести по отношению к артистке. Балерина вспомнила еще один случай, когда у нее около года были отношения с мужчиной по имени Михаил. «Как только мама приехала сюда, через три дня мы расстались», — поделилась Волочкова.
Свои последние отношения балерина тщательно оберегает от общественности и родительницы, боясь, что они потерпят крах. «Я осталась сейчас одна, меня спасает только мой мужчина», — отметила она.
Балерина также высказала мнение, что ее дочерью Ариадной пытаются управлять бывший муж Игорь Вдовин и ее мать. По словам Волочковой, Тамара Васильевна внушает 13-летней девочке, что отцу нужны только деньги, а маме — только мужчины. «Почему мама это делает? Потому что она поняла, что я уже вышла из-под ее контроля. Ариша сейчас является центром манипуляции взрослых людей», — пожаловалась звезда.