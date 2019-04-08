Анастасия Волочкова заявила, что в ее неудачах с мужчинами виновата мать

В последнее время Анастасия Волочкова видит все свои беды в матери. Светская львица утверждает, что из-за Тамары Владимировны она терпит неудачи в отношениях с мужчинами. «Она разводила меня со всеми. Слава богу, что она не знает моего нового мужчину, с которым мы живем вместе уже полгода. Я его не показываю и не говорю о нем, чтобы не сглазить», — поделилась балерина.

Мать Анастасии Волочковой ФОТО: Instagram

Волочкова заявила, что Тамару Васильевну никто не устраивает. Она разлучила ее с миллионером Сулейманом Керимовым и вызвала в нем чувство мести по отношению к артистке. Балерина вспомнила еще один случай, когда у нее около года были отношения с мужчиной по имени Михаил. «Как только мама приехала сюда, через три дня мы расстались», — поделилась Волочкова.

Свои последние отношения балерина тщательно оберегает от общественности и родительницы, боясь, что они потерпят крах. «Я осталась сейчас одна, меня спасает только мой мужчина», — отметила она.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной ФОТО: Instagram