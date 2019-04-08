Настасья Самбурская о разрыве с любимым: «Проще, если бы меня бросили. Непонятно, кому хуже»

В последнее время телеведущая не радует своих поклонников приятными новостями. Наоборот, Самбурская все чаще сетует на непростую жизнь. Сначала звезда проиграла суд бывшей любовнице Александра Головина Светлане Белогуровой, которую выгнала из квартиры с ребенком. Затем столкнулась с настоящим хамством арендодателя, который вымогал у актрисы деньги за испорченное имущество.

Сегодня выяснилось, что и в личной жизни у актрисы настала черная полоса. Настасья Самбурская призналась, что бросила мужчину, который искренне ее любил. О причинах своего поступка звезда не сообщила, но дала понять, что решение далось ей нелегко. Некоторые подписчики усомнились в том, что у нее был роман и даже написали, что в ее графике не может быть места для «мужской любви». На что телеведущая дала более подробное описание своего бывшего избранника: «Сообщаю, моя «женщина» весила 110 килограммов».

«Какая же это фигня, когда расстаешься с человеком, который тебя любил. Проще, если бы меня бросили. Непонятно, кому хуже. Надо в отпуск, срочно», — написала актриса в Instagram.

В комментариях поклонники пытались утешить актрису и обратили внимание на то, что, несмотря на неудачи в личной жизни, она очень похорошела. Самбурская поменяла прическу и цвет волос, что сделало ее более женственной. Правда, также в глаза бросилась излишняя худоба актрисы и ее впалые щеки. Подписчики указали ей на то, что она слишком много занимается спортом и попросили себя беречь.

Телеведущая не может похвастаться постоянством в отношениях с мужчинами. Год назад она развелась с мужем - актером Кириллом Дыцевичем. Красивый роман с «Мистером Беларусь» начался летом 2017 года. Влюбленные вместе отдыхали и размещали совместные пляжные фотографии в микроблогах. Осенью звезда сериала «Универ» поделилась новостью о том, что вышла замуж и показала кольцо. «Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу загса. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», — написала Настасья.