Красота неописуемая... Фото заброшенных европейских дворцов, которые сегодня никому не нужны

Путешествуя по Европе, он посещает заброшенные и оставленные в забвении виллы, замки, отели, театры и университеты. В результате мы видим фото, отражающие несколько романтичный взгляд на то, что происходит тогда, когда человек движется вперед, оставляя позади свое прошлое.

С помощью своего фотопроекта он показывает, что ничто не застраховано от безжалостного течения времени. И его фотографии отображают последний вздох этих заброшенных зданий, завершение их жизненного цикла...

Как этот бальный зал, который находится в относительно хорошей форме, так и другие заброшенные здания, покрыты отслоившейся краской, обнажившей каркас архитектуры.

ФОТО: Roman Robroek / Caters News Agency

Как будто время отодвигает каждое здание, постепенно возвращая их в естественное состояние. Время от времени мы уже видим, как природа захватывает и восстанавливает землю, которая когда-то была ее собственной.

ФОТО: Roman Robroek / Caters News Agency

Хотя в этих пространствах нет людей, в них хватает объектов. Мебель, бумаги, пианино и люстры заполняют фотографии, как призраки, оставленные, чтобы охранять эти когда-то шумные места.

ФОТО: ABANDONED SOUTHEAST / CATERS NEW / Caters News Agency

Где находятся эти загадочные места? Кто их использовал и почему их бросили?

Экспертное кадрирование Швана дает широкий обзор этих одиноких интерьеров, позволяя зрителям осмотреть сцену на предмет небольших подсказок, чтобы помочь разгадать тайну.

Будь то богатые декоративные элементы или спартанская мебель, оставшиеся элементы говорят о былой славе этих заброшенных мест.

ФОТО: Roman Robroek / Caters News Agency

Но глядя на эту красоту, хочется вернуться в ту эпоху, когда в архитектуру и внутреннее убранство вкладывали столько души и стараний, что она дожила до наших времен.

ФОТО: Roman Robroek / Caters News Agency