Взорвавшаяся Волочкова обратилась к Собчак: тебе уже не поможет ни топор, ни фаллоимитатор

Когда приглашаешь человека в дом, оказывая доверие, что получается потом- это на совести гостя.. Но как здорово, когда мне нечего прятать ни в теле,ни в душе... ни в собственном доме... А кому-то есть... 🤷‍♀️ А если люди не могут простить счастья, достатка, успеха, стройности тела, профессионализма,любви, любвеобильности, внимания мужчин и сексуальности-это тоже их удел...... #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #книги #дом #снег #ксениясобчак

