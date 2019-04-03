Как живет самая большая фанатка розового цвета? Мы заглянули в ее дом!
Салли Оуэн из Свадлинкота (Дербишир) так сильно любит розовый цвет, что только он и его вариации окружают женщину в повседневной жизни.
Она известна местным жителям как «Пинки», и дети часто останавливаются, чтобы сфотографироваться возле дома Салли.
«Вы должны добавить немного цвета в свою жизнь, а моя просто розовая», - сказала женщина в интервью.
Впрочем, розовый дом - не единственная необычная вещь в жизни Салли. У миссис Оуэн также есть розовый автомобиль, дом на дача-прицеп и множество цветов в саду...
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