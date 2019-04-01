Эксперты Levi's рассказали, как правильно стирать джинсы

Генеральный директор компании Чип Берг заявил, что частая стирка джинсов в стиральной машине приводит к быстрому износу ткани. Однако их рекомендуется туда помещать раз в месяц для того, чтобы они сохраняли свою свежесть и чистоту.

— Когда джинсы были впервые созданы в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского Запада. Таким образом, деним является износостойкой и прочной тканью — ее не нужно стирать так часто, как это считается. Вдобавок вы сэкономите воду и энергию, — добавил он.

Тем не менее, если джинсы пострадают от еды, скажем, упавшего куска пиццы, это будет поводом для экстренной стирки. Здесь Берг советует не затягивать с устранением пятен.

Также в Levi's дали рекомендации по поводу правильной стирки денима. Во-первых, все вещи этой ткани следует выворачивать перед тем, как класть в стиральную машину. Во-вторых, для этого процесса лучше всего выбирать мягкое моющее средство и воздержаться от отбеливателей. В-третьих, сушить джинсовые ткани предпочтительнее всего на воздухе.