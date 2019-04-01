Воу... Сергей Лазарев шокировал абсолютно голым фото

35-летний Сергей Лазарев довольно активный пользователь Instagram. На своей странице певец регулярно публикует личные и концертные фото, делится достижениями своего маленького сына... А вот фотографии со своей второй половинкой Сергей никогда не показывает подписчикам. Впрочем, как и не раскрывает подробности личной жизни. Поэтому новый кадр, которым Лазарев поделился на днях, вызвал небывалый ажиотаж среди его фанатов.