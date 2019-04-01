Сколько платят участникам шоу на российском телевидении

«Пусть говорят»

Участникам одной из популярных программ платят не очень много. Все зависит от героя. Чаще всего это люди из провинции, которым хватает оплаты проезда и жилья. Особо смелые могут рассчитывать на гонорар в 200-270 евро. Это определяется в процессе, но последняя сумма бывает редко и выпадает только особым гостям, которые умеют устраивать скандалы на камеру. После серии выпусков с Дианой Шурыгиной пошел слух, что ей заплатили за них около 7 000 евро, но ни сама участница, ни ее семья это не подтвердили. Примерно столько же за выпуск зарабатывают российские звезды: Никита Джигурда, Марина Анисина и другие.

«Дом-2»

В этой программе, которая идет на ТВ уже 13 лет, все зависит также от участника. Уже не раз было несколько скандальных ситуаций, когда один из живущих на проекте устраивал громкий скандал с побоями или провоцировал других. А бывают и те, кто просто шокирует зрителя. Например, Николай Должанский за свои выходки получал по 4 000 евро в месяц. Другие «звезды» могут получать до 2 700 евро, а максимум скромных участников — 400 евро. Кроме того, многие из них давали интервью, где говорили, что создатели программы оплачивают им проживание, питание, медицинскую страховку и даже пластические операции.

«Холостяк»

Участницам шоу, где знаменитым холостякам ищут спутниц жизни, не платят ничего. Не секрет, что многие из них становятся очень популярны после проекта, поэтому идут за этой перспективой. Это стало понятно уже перед съемками второго сезона, когда на 25 мест в проекте претендовали 25 000 девушек.

Психологи, диетологи, юристы и прочий народ, комментирующий проблему в студии, часто соглашаются на эфир бесплатно — ради пиара. Но некоторым несговорчивым, но интересным все же платят — от 400 до 680 евро. Разумеется, их привозят на съемки и отвозят обратно на такси, предоставляют в случае необходимости гримера и парикмахера.