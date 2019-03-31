Прогноз эстонского астролога на апрель: для каких знаков Зодиака месяц будет особенным!
Практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова составила прогноз на апрель 2019 года для всех знаков Зодиака. По просьбе портала Limon.ее, астролог указала самые удачные даты для каждого.
Овен
Период до 20 апреля будет ознаменован для представителей знака Овна повышенной активностью и жаждой самореализации. В этом месяце у вас будет много контактов, поездок и недолгих командировок. В последние дни месяца вы почувствуете потребность в любви и заботе. Это время, как никогда, подойдет для важных разговоров, отложенных «на потом», дар красноречия вам в помощь придет от планеты Меркурий. 26 апреля важно проверять всю поступающую информацию, чтобы не стать жертвой обмана.
Удачные дни: 27, 30
Телец
До 20 чисел апреля Тельцам совсем не будет хотеться заниматься рутинными делами, поэтому отправляйтесь на выставку или в театр. Первую половину месяца вы витаете в облаках и испытываете желание спрятаться от действительности. Возможно это влияние планеты Уран, побуждающей вас в корне поменять свое мировоззрение. 9 и 10 апреля – дни для любви и для романтических знакомств. Конец месяца будет более продуктивным в плане работы, не стоит упускать возможность активного заработка в этом месяце.
Удачные дни: 10,12,13,21
Близнецы
В первой половине апреля у Близнецов будет возможность максимально эффективно проявить себя на работе и завести полезные деловые связи. Вообще в этом месяце вы особенно социально активны, не упустите такой хороший шанс заявить о себе обществу. В такие периоды легко и приятно знакомиться с новыми людьми, вливаться в новые коллективы и строить амбициозные планы на будущее. 12 и 24 апреля не дайте втянуть себя в конфликт.
Удачные дни: 7,11,30
Рак
Апрель прекрасный месяц для путешествий и налаживания заграничных связей. Если вы давно мечтали о курсах по повышению квалификации или изучению иностранных языков, то самое время на них записаться!
Этот месяц хорош для самореализации и для новых начинаний.
Несмотря на то, что ваша физическая активность сейчас немного снижена, будет неплохо направить энергию в интеллектуальное русло, а некоторые из вас получат приятный сюрприз в виде повышения в должности или получения долгожданного кредита.
Удачные дни: 10, 15, 16,21,27
Лев
Для представителей знака Льва до двадцатых чисел апреля будут актуальны темы путешествий, обучения и романтических приключений. Не удивляйтесь, если вам вдруг захочется экстрима, звезды в этот период вам благоволят. 2 и 18 апреля не поддавайтесь на какие уговоры и не планируйте крупные денежные вложения, вас могут обмануть. Обратите внимание на события, которые будут происходить с вами 22 апреля, они могут неожиданным образом отразиться на вашей репутации и карьере.
Удачные дни: 14, 25,26
Дева
У представителей знака Девы месяц будет насыщен партнерскими отношениями. Приготовьтесь к тому, что и в деловых, и в любовных отношениях фокус внимания будет на вашей персоне. Это хороший период для заключения любых союзов и даже для решения юридических вопросов, хотя в последних могут возникнут временные недоразумения.
Советую воздержаться от ведения переговоров и заключения важных сделок 3 апреля. 12 и 24 апреля – дни повышенной конфликтности.
Удачные дни: 7,11,30
Весы
В апреле Весам придется много и кропотливо трудиться. До двадцатых чисел месяца у вас будет много рутинных обязанностей, будь то рабочие дела или безвозмездная помощь близким, отнеситесь к этому с пониманием. А вот вторая половина месяца станет богата на события в личной жизни.
Не упустите шанс повысить свою популярность! Некоторые из вас к концу месяца могут встретить спутника жизни или внести элементы романтики в уже имеющиеся отношения.
А те из Весов, кто занят судебными тяжбами, могут рассчитывать на их благополучное разрешение в этом месяце.
Удачные дни: 10,12,13,21
Скорпион
Для Скорпионов апрель обещает быть легким и приятным месяцем года. Вы будете много внимания уделять любимым и детям, а у некоторых из вас появятся шансы на достижение высоких спортивных результатов. Так же месяц подходит для взятия кредитов и для того, чтобы наконец заняться здоровьем! 11 и 15 апреля – дни подходящие для романтических знакомств и приключений, а вот 9, 13 и 26 апреля дни повышенной конфликтности и высокого риска для здоровья. Не планируйте важных мероприятий и не занимайтесь в эти дни экстремальными видами спорта.
Удачные дни: 11,14,15,30
Стрелец
Стрельцы наконец отвлекутся от общественной и социальной деятельности и займутся семьей, а некоторые из вас даже захотят сделать ремонт квартиры или приобрести какие-то красивые вещи для домашнего интерьера. Обязательно, хотя бы несколько дней уделите родителям и детям, обоюдное удовольствие от общения вам гарантировано! До 20-х чисел месяца возможны яркие романы и творческие открытия, а после ваше внимание переключится на рабочие дела. 12 и 15 апреля – дни конфликтов, не ссорьтесь с домашними!
Удачные дни: 14, 28.
Козерог
Для Козерогов будет очень актуальны темы покупки недвижимости, ремонтов, переездов и любых дел, связанных с домом. В апреле для вас особенно приятно будет провести время с родственниками и родителями. Работы будет достаточно, поэтому не берите на себя слишком много обязанностей и обращайте внимание на здоровье. А в 20 числах месяцах свободные Козероги могут встретить вторую половинку, поэтому не пренебрегайте возможностями посещением шумных вечеринок с друзьями. 10 и 26 не планируйте важных дел. Удача придет к вам издалека!
Удачные дни: 7,12,14,23
Водолей
Первая половина месяца располагает к тому, чтобы обратить внимание на тему финансов. У вас будет возможность хорошо заработать, но и трат будет много. Держите себя в руках от необдуманных покупок 10 числа. С 12 по 15 апреля – хорошие дни для покупок техники и для романтических знакомств! Энергию в этом месяце лучше направить на общение с детьми и с любимыми. С 17 апреля и до конца месяца – прекрасный период для деловых и развлекательных поездок. 23 апреля, пожалуй, один из ключевых дней месяца, когда вас могут настигнуть внезапные озарения, а неразрешимые проблемы покажутся сущим пустяком.
Удачные дни: 7,12,15
Рыбы
Представителям знака Рыб апрель даст возможность неплохого заработка, а планета любви и красоты Венера подарит вам особенную привлекательность для противоположного пола. Можете смело заниматься сменой имиджа и вообще потратить деньги на себя с удовольствием и с толком. Некоторые из вас будут активно заниматься поиском новой квартиры или вопросами уже имеющейся недвижимости, только смотрите не поругайтесь с родственниками. 9, 12, 16 апреля не вступайте в конфликты с начальством.
Удачные дни: вся первая неделя апреля, 14,17.