Прогноз эстонского астролога на апрель: для каких знаков Зодиака месяц будет особенным!

Удачные дни: 7,11,30

Весы

В апреле Весам придется много и кропотливо трудиться. До двадцатых чисел месяца у вас будет много рутинных обязанностей, будь то рабочие дела или безвозмездная помощь близким, отнеситесь к этому с пониманием. А вот вторая половина месяца станет богата на события в личной жизни.

Не упустите шанс повысить свою популярность! Некоторые из вас к концу месяца могут встретить спутника жизни или внести элементы романтики в уже имеющиеся отношения.

А те из Весов, кто занят судебными тяжбами, могут рассчитывать на их благополучное разрешение в этом месяце.

Удачные дни: 10,12,13,21

Скорпион

Для Скорпионов апрель обещает быть легким и приятным месяцем года. Вы будете много внимания уделять любимым и детям, а у некоторых из вас появятся шансы на достижение высоких спортивных результатов. Так же месяц подходит для взятия кредитов и для того, чтобы наконец заняться здоровьем! 11 и 15 апреля – дни подходящие для романтических знакомств и приключений, а вот 9, 13 и 26 апреля дни повышенной конфликтности и высокого риска для здоровья. Не планируйте важных мероприятий и не занимайтесь в эти дни экстремальными видами спорта.

Удачные дни: 11,14,15,30

Стрелец

Стрельцы наконец отвлекутся от общественной и социальной деятельности и займутся семьей, а некоторые из вас даже захотят сделать ремонт квартиры или приобрести какие-то красивые вещи для домашнего интерьера. Обязательно, хотя бы несколько дней уделите родителям и детям, обоюдное удовольствие от общения вам гарантировано! До 20-х чисел месяца возможны яркие романы и творческие открытия, а после ваше внимание переключится на рабочие дела. 12 и 15 апреля – дни конфликтов, не ссорьтесь с домашними!

Удачные дни: 14, 28.

Козерог

Для Козерогов будет очень актуальны темы покупки недвижимости, ремонтов, переездов и любых дел, связанных с домом. В апреле для вас особенно приятно будет провести время с родственниками и родителями. Работы будет достаточно, поэтому не берите на себя слишком много обязанностей и обращайте внимание на здоровье. А в 20 числах месяцах свободные Козероги могут встретить вторую половинку, поэтому не пренебрегайте возможностями посещением шумных вечеринок с друзьями. 10 и 26 не планируйте важных дел. Удача придет к вам издалека!

Удачные дни: 7,12,14,23

Водолей

Первая половина месяца располагает к тому, чтобы обратить внимание на тему финансов. У вас будет возможность хорошо заработать, но и трат будет много. Держите себя в руках от необдуманных покупок 10 числа. С 12 по 15 апреля – хорошие дни для покупок техники и для романтических знакомств! Энергию в этом месяце лучше направить на общение с детьми и с любимыми. С 17 апреля и до конца месяца – прекрасный период для деловых и развлекательных поездок. 23 апреля, пожалуй, один из ключевых дней месяца, когда вас могут настигнуть внезапные озарения, а неразрешимые проблемы покажутся сущим пустяком.

Удачные дни: 7,12,15

Рыбы

Представителям знака Рыб апрель даст возможность неплохого заработка, а планета любви и красоты Венера подарит вам особенную привлекательность для противоположного пола. Можете смело заниматься сменой имиджа и вообще потратить деньги на себя с удовольствием и с толком. Некоторые из вас будут активно заниматься поиском новой квартиры или вопросами уже имеющейся недвижимости, только смотрите не поругайтесь с родственниками. 9, 12, 16 апреля не вступайте в конфликты с начальством.