«Называл Юлю жирной»: Дмитрий Ланской назвал причину развода с Началовой

Экс-солист группы «Премьер-министр» и первый супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской посетил эфир программы «Эксклюзив». Музыкант заявил, что пришел на телевидение, чтобы объяснить свою точку зрения и обезопасить детей от травли в школе.

«Пришел я, чтобы защитить себя, свою семью, своих детей, которые сейчас подвергаются модному слову «буллинг» в школе.

В социальных сетях я получаю огромное количество проклятий и пожеланий смерти мне, моим детям и жене», — признался музыкант.

Гости тут же накинулись на него с обвинениями за его отсутствие на похоронах артистки. Объясняя это Ланской заявил, что не видит в этом ничего предосудительного, а также, что не пришел проститься с бывшей женой из-за того, что тяжело переносит похороны.

«Люди скорбят очень по-разному. Ходить или не ходить на похороны — это личный выбор каждого человека», — считает первый муж Началовой.

В эфир программы был поднят вопрос о Началовой и их браке. По его словам, за время брака они с Началовой в числе прочего приобрели квартиру и машину. При разводе артист не стал предъявлять права на совместно нажитые материальные блага, решив все оставить бывшей возлюбленной. По словам композитора, он ушел «в чем был».

«Я встал, в чем был, и вышел», — сказал Ланской.

Ланкой также опроверг утверждение, что причиной их расставания стали его многочисленные измены. По его словам, они с возлюбленной расстались, поняв, что у них разные взгляды на жизненные принципы и отличающееся представление о творческом развитии, пишет TopNews.

Напомним, ранее певица Ирина Салтыкова говорила, что Началова в течение многих лет жаловалась на измены Ланского. Певица якобы сильно переживала из-за происходящего и плакала.

Стоит отметить, что одной из главных тем обсуждения передачи стали обвинения продюсера Константина Сергеева в причастности Ланского к заболеванию анорексией певицы, которая значительно ослабила ее здоровье. По его словам, анорексия запустила разрушение организма — в частности, ухудшила работу почек и развила подагру. Во второй части видеообращения Сергеев назвал союз Ланского и Началовой «пробным» студенческим браком, случившимся по ошибке.

«Первый муж намекнул, что «ты полновата, Юлечка, и я тебя больше не хочу» и поэтому я таскаю на нашу съемную хату девочек.... Что-то в их браке было не так. Я знаю, что была измена. Я не сужу, а говорю со слою Юлии и даю руку на отсечение, что ничего этого не придумал»», — сказал Сергеев.

Посмотрев видео Ланской назвал Сергеева подставной фигурой, так как видит его впервые. Также он пообещал, что обратить в суд за прямое обвинение в свой адрес. Однако в студии показали архивную запись, где запечатлена страдающая анорексией Юлия Началова, похудевшая до 42 кг, что могло привести к бесплодию.

Затем в студии появилась бывшая подруга Началовой Елена Метлюк, рассказав, что разрыв с Ланским был для Юлии болезненным, потому что первый мужчина очень много для нее значил. Также Метлюк подтвердила, что молодой человек заставлял жену худеть.

«Он называл Юлю «жирной свиньей», — говорит подруга Началовой.

«Обвинять меня в том, что я называл ее такими страшными словами — это ересь», — сказал Ланской.