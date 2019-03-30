Сб, 30.03.2019
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  • Rammstein позвали в бывший концлагерь после «омерзительного» клипа о холокосте

Rammstein позвали в бывший концлагерь после «омерзительного» клипа о холокосте

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В ролике рокеры показаны в полосатых робах стоящими на эшафоте с петлями на шеях, пишет Life.

Группу Rammstein пригласили в бывший концлагерь Дахау после публикации тизера к новому клипу, в котором рок-музыканты предстали в образе узников лагеря смерти. Предложение озвучил директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер.

Страдания и бесчеловечность холокоста не позволяют использовать эти темы в целях рекламы или погони за сенсацией для выпуска продуктов независимо от того, о чем идет речь, в данном случае, очевидно, о новом музыкальном альбоме,

— цитирует его Bild.

В ролике, который навлек на участников Rammstein обвинения в антисемитизме, музыканты показаны в полосатых робах стоящими на эшафоте с петлями на шеях. А на груди гитариста Пауля Ландерса — шестиконечная звезда.

Ранее экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох назвала использование музыкантами страданий и убийства миллионов людей в развлекательных целях "непристойным и омерзительным".

В Федерации еврейских общин России заявили, что обвинять Rammstein из-за этого видео в оскорблении — это все равно что порицать гуляющую женщину за неприкрытые колени. Глава организации считает творчество группы сплошным оскорблением и пощечиной общественному вкусу.

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