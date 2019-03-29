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  • Актер, который учился в военном училище в Эстонии, получает награду из рук президента России

Актер, который учился в военном училище в Эстонии, получает награду из рук президента России
Вы все знаете его звездные роли

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Михаил Пореченков

ФОТО: Instagram

Путин присвоил Михаилу Пореченкову звание Народного артиста РФ, сообщает Life.ru.

Награда звезде сериалов «Агент национальной безопасности» и «Ликвидация» подоспела как раз к 50-летию.

Пореченков — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Агент национальной безопасности», «9-я рота», «Ликвидация», «Белая гвардия» и многих других.

С 1986 по 1990 годы он учился в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище, но не окончил его, так как за многократные нарушения дисциплины был отчислен за 10 дней до выпуска. У Пореченкова в Таллинне есть внебрачный сын Владимир, который сделал актера дедом четыре года назад.

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