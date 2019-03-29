Актер, который учился в военном училище в Эстонии, получает награду из рук президента России

С 1986 по 1990 годы он учился в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище, но не окончил его, так как за многократные нарушения дисциплины был отчислен за 10 дней до выпуска. У Пореченкова в Таллинне есть внебрачный сын Владимир, который сделал актера дедом четыре года назад.