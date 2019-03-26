Как же так?! Популярная эстонская группа La La Ladies заканчивает свою деятельность

«Все это время было невероятно волнующим и сложным испытанием для девушек. La La Ladies, в числе прочего, выступали в Нью-Йорке, Ливане и Австралии. Создали теперь уже известный бренд, собственную коллекцию одежды и многое другое. Но всему хорошему тоже когда-то приходит конец», – говорит Таня о завершении деятельности La La Ladies.

Решение не было принято в одночасье. «Мы дали себе время подумать, но поняли, что лучшее время заканчивать – здесь и сейчас», – признается участница группы Диана Варик. Она ведет записи и отмечает, что La La Ladies в общей сложности выходили на сцену 360 раз за пять лет, и это не считая участия в благотворительных мероприятиях.

Участвовшая в Eesti Laul c сольным проектом Инга Тислар признается, что опыт, который она получила со своими коллегами и подругами, и время, проведенное вместе с La La Ladies – бессценны, но она хочет продвигаться вперед и достигать личных вершин.

Группа La La Ladies была основана пять лет назад под руководством певицы Тани Михайловой-Саар и музыканта и автора текстов Тимо Вендта. «Мне очень нравилось тренировать и координировать девочек, поэтому мы с Тимо планируем создать новую девчачью группу», – признается Таня и добавляет, что скоро они поделятся дополнительной информацией.