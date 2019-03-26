Как же так?! Популярная эстонская группа La La Ladies заканчивает свою деятельность
Горячее девчачье трио La La Ladies заканчивает свою деятельность после пяти успешных лет выступлений. За неожиданным закрытием группы не стоит искать скандала, говорит певица Таня Михайлова-Саар.
«Все это время было невероятно волнующим и сложным испытанием для девушек. La La Ladies, в числе прочего, выступали в Нью-Йорке, Ливане и Австралии. Создали теперь уже известный бренд, собственную коллекцию одежды и многое другое. Но всему хорошему тоже когда-то приходит конец», – говорит Таня о завершении деятельности La La Ladies.
Решение не было принято в одночасье. «Мы дали себе время подумать, но поняли, что лучшее время заканчивать – здесь и сейчас», – признается участница группы Диана Варик. Она ведет записи и отмечает, что La La Ladies в общей сложности выходили на сцену 360 раз за пять лет, и это не считая участия в благотворительных мероприятиях.
Участвовшая в Eesti Laul c сольным проектом Инга Тислар признается, что опыт, который она получила со своими коллегами и подругами, и время, проведенное вместе с La La Ladies – бессценны, но она хочет продвигаться вперед и достигать личных вершин.
Группа La La Ladies была основана пять лет назад под руководством певицы Тани Михайловой-Саар и музыканта и автора текстов Тимо Вендта. «Мне очень нравилось тренировать и координировать девочек, поэтому мы с Тимо планируем создать новую девчачью группу», – признается Таня и добавляет, что скоро они поделятся дополнительной информацией.
Группа La La Ladies в последний раз выйдет на сцену в кафе Amigo 3 мая.