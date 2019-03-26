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Как Сергей Лазарев зарабатывает миллионы
Подозревали ли мы такое?

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Сергей Лазарев.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Артист получает по несколько десятков тысяч евро за выступления. Однако часть заработанных денег Сергей Лазарев вкладывает в съемки клипов или тратит на новое оборудование для команды, рассказывает Starhit.ru.

В мае этого года Сергей Лазарев вновь представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Сейчас артист активно репетирует и готовит номер на песню Scream. Принимая участие в телепрограммах и концертах, за последний год певец заработал два с половиной миллиона долларов. Как удалось выяснить журналистам, у Лазарева нет проблем с источниками дохода. Сергей много выступает, но заработок вкладывает в декорации, костюмы и спецэффекты.  

«Большая часть идет на покрытие расходов: хочешь кататься, люби и саночки возить. Хочешь вот этого всего — яркого шоу? Ты должен понять, что ты должен за это платить. И это не каждый может себе позволить. Я себе смог позволить только последние пять лет, когда уровень известности, востребованности, популярности возрос», — рассказывал певец.

За выступление Сергей Лазарев получает примерно 25 000 евро. Это не значит, что все деньги он кладет себе в карман. Часть денег уходит на заработную плату его команды. К тому же, артист приобрел мощную аппаратуру, которую возит с собой во время тура.

«У меня большая семья, у меня большой коллектив, который я кормлю», — говорил Лазарев.

Сергей не раз появлялся в качестве члена жюри в телевизионных шоу. Сначала Лазарев вел на Первом канале шоу «Танцуй», потом был наставником на проекте «Ты супер!». Сейчас артиста можно увидеть по субботам на канале «Россия 1» в программе «Ну-ка, все вместе!». За каждый выпуск певец получает от шести тысяч евро. 

У Сергея Лазарева есть и свой бизнес, который приносит ему дополнительные 12 000 евро в год. Компания «Пудель-Штрудель» занимается продажей и доставкой вкусных лакомств для собак и кошек. Проект оказался успешным, поэтому помимо интернет-магазина появилась и розничная точка, где хозяев питомцев могут проконсультировать по интересующим их вопросам.

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