Как Сергей Лазарев зарабатывает миллионы

Сергей не раз появлялся в качестве члена жюри в телевизионных шоу. Сначала Лазарев вел на Первом канале шоу «Танцуй», потом был наставником на проекте «Ты супер!». Сейчас артиста можно увидеть по субботам на канале «Россия 1» в программе «Ну-ка, все вместе!». За каждый выпуск певец получает от шести тысяч евро.

У Сергея Лазарева есть и свой бизнес, который приносит ему дополнительные 12 000 евро в год. Компания «Пудель-Штрудель» занимается продажей и доставкой вкусных лакомств для собак и кошек. Проект оказался успешным, поэтому помимо интернет-магазина появилась и розничная точка, где хозяев питомцев могут проконсультировать по интересующим их вопросам.