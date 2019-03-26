Как Сергей Лазарев зарабатывает миллионы
Артист получает по несколько десятков тысяч евро за выступления. Однако часть заработанных денег Сергей Лазарев вкладывает в съемки клипов или тратит на новое оборудование для команды, рассказывает Starhit.ru.
В мае этого года Сергей Лазарев вновь представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Сейчас артист активно репетирует и готовит номер на песню Scream. Принимая участие в телепрограммах и концертах, за последний год певец заработал два с половиной миллиона долларов. Как удалось выяснить журналистам, у Лазарева нет проблем с источниками дохода. Сергей много выступает, но заработок вкладывает в декорации, костюмы и спецэффекты.
«Большая часть идет на покрытие расходов: хочешь кататься, люби и саночки возить. Хочешь вот этого всего — яркого шоу? Ты должен понять, что ты должен за это платить. И это не каждый может себе позволить. Я себе смог позволить только последние пять лет, когда уровень известности, востребованности, популярности возрос», — рассказывал певец.
За выступление Сергей Лазарев получает примерно 25 000 евро. Это не значит, что все деньги он кладет себе в карман. Часть денег уходит на заработную плату его команды. К тому же, артист приобрел мощную аппаратуру, которую возит с собой во время тура.
Сергей не раз появлялся в качестве члена жюри в телевизионных шоу. Сначала Лазарев вел на Первом канале шоу «Танцуй», потом был наставником на проекте «Ты супер!». Сейчас артиста можно увидеть по субботам на канале «Россия 1» в программе «Ну-ка, все вместе!». За каждый выпуск певец получает от шести тысяч евро.