Какими «бывшими» становятся разные знаки Зодиака

1. Скорпион

Скорпионы опасны, они легко прячут свои переживания под маской безразличия. Он будет делать вид, что счастлив, в это же время, наблюдая за вами. Любой шаг, какой бы вы не совершили, Скорпионом будет воспринят как преступление. Вы будете врагом номер один для него всю жизнь.

2. Лев

Лев очень болезненно переносит разрыв отношений. Он будет страдать, пока не найдет себе нового партнера. Его месть будет заключаться в демонстрации вам своей новой пассии, которая обойдет вас по всем параметрам.

3. Близнецы

Близнецы крайне тяжело переживают расставание. Они почти никогда не являются инициаторами развода и всеми силами стараются сохранить отношения, даже если чувства уже не взаимны. Душевная травма от расставания будет причинять боль Близнецам до конца жизни.

4. Дева

Дева умело скрывает свои переживания, но в душе у нее бушует настоящий вулкан. Она долго не сможет принять разрыв и будет обвинять вас в разводе. Дева может попытаться восстановить отношения, но, если ничего из этого не выйдет, свою душевную боль она пронесет через всю жизнь.

5. Рыбы

Рыбы болезненно переносят расставание. Грустные сообщения, стихи о неразделенной любви, печальные песни о несбывшихся совместных мечтах сопровождают их переживания. Но все меняется, когда рядом появляется новый партнер. Однако бывшие отношения еще долго не оставляют Рыб в покое.

6. Рак

Раки долго не могут прийти в себя и поверить в расставание. Заламывание рук, истерики, слезы отчаяния - они будут использовать все способы, чтобы вернуть отношения. Если же расставание неизбежно, то после него Раки полностью перестают общаться с бывшими.

7. Козерог

Козероги пытаются заглушить боль расставания в работе, в стремлении улучшить себя или свою жизнь. Мысли о несправедливости такого исхода долго будут посещать Козерога, они могут способствовать глубокой депрессии. Хотя внешний вид Козерога будет спокоен, в его душе будет происходить настоящий ураган.

8. Весы

Весы не отчаиваются после расставания, они уверены, что все лучшее впереди, в том числе и новая любовь. Они достойно переносят разрыв и никогда не станут нелестно отзываться о своих бывших. Весы не будут устраивать истерик и просить принять их назад. Они будут пытаться заглушить свою боль в вине. С бывшими Весы общаются доброжелательно и корректно.

9. Водолей

Водолеи стойко переносят разрыв отношений. Они направляют всю свою энергию на плодотворную деятельность, стараясь отвлечь себя от душевных переживаний. Внутри Водолея может бушевать буря, внешне же они будут оставаться абсолютно спокойными. Водолей никогда не станет поливать грязью своих бывших.

10. Телец

Тельцы после расставания способны сохранить дружеские отношения с бывшими. Если же вы разошлись некрасиво, то Телец никогда не протянет вам руку помощи. Телец не будет пытаться отомстить, он просто вычеркнет вас из своей жизни.

11. Стрелец

Стрельцы почти всегда легко переносят разрыв отношений. Они уверены, что обязательно встретят новую любовь. Если же вы бросили Стрельца ради другого без его ведома, то он попытается вас вернуть. Стрельцы способны простить вам советы относительно ваших новых отношений.

12. Овен