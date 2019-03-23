Певец случайно застрелился во время съемки

Американский исполнитель Джастин Картер погиб на съемках собственного клипа. Известно, что с артистом произошел несчастный случай. Он имел при себе пистолет, который положил в карман. Пистолет был заряжен и в какой-то момент выстрелил. Пуля попала прямо в голову певца, сообщает Variety.