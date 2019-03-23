Певец случайно застрелился во время съемки

Американский исполнитель Джастин Картер погиб на съемках собственного клипа. Известно, что с артистом произошел несчастный случай. Он имел при себе пистолет, который положил в карман. Пистолет был заряжен и в какой-то момент выстрелил. Пуля попала прямо в голову певца, сообщает Variety.
Со слов матери 35-летнего исполнителя. Пуля попала артисту в край глаза. Рана оказалась смертельной.
«Он был замечательным человеком, очень любящим, и он очень любил нашего Господа», – сказала Синди Маккеллан, мать Картера.
Джастин Картер исполнял кантри и рок-н-ролл. Он был на подъеме, карьера шла в гору. Совсем скоро артист должен был отправиться в турне по США