Сб, 23.03.2019
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Певец случайно застрелился во время съемки

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ФОТО: скриншот из клипа

Американский исполнитель Джастин Картер погиб на съемках собственного клипа. Известно, что с артистом произошел несчастный случай. Он имел при себе пистолет, который положил в карман. Пистолет был заряжен и в какой-то момент выстрелил. Пуля попала прямо в голову певца, сообщает Variety.

Со слов матери 35-летнего исполнителя. Пуля попала артисту в край глаза. Рана оказалась смертельной. 

«Он был замечательным человеком, очень любящим, и он очень любил нашего Господа», – сказала Синди Маккеллан, мать Картера.

Джастин Картер исполнял кантри и рок-н-ролл. Он был на подъеме, карьера шла в гору. Совсем скоро артист должен был отправиться в турне по США

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